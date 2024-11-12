Обновлен предварительный список кандидатов в министры

Delfi напоминает, что 11 ноября был подписан договор о коалиции между социал-демократами, демократическим союзом „Во имя Литвы“ и партией „Заря Немана“.
Партии поделили посты в правительстве: соцдемы получили 9 министерств, „Заря Немана“ – 3, а демократический союз „Во имя Литвы“ – 2.
Больше всего вопросов вызывают посты министров, которые достались „Заре Немана“. Президент Гитанас Науседа заявил, что не утвердит партийных кандидатов из „Зари Немана“. Однако лидер партии Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что у него есть два непартийных кандидата, он ищет только кандидата на пост главы Минюста. Фамилии он пока не назвал.
Предварительный список:
Министр охраны окружающей среды – „Заря Немана“, кандидатов пока нет.
Министр энергетики – Жигимантас Вайчюнас (демократический союз „Во имя Литвы“).
Министр экономики и инноваций – Лукас Савицкас (демократический союз „Во имя Литвы“).
Министр финансов – Римантас Шаджюс или Раса Будбергите. По сведениям портала, Будбергите не хочет занимать этот пост (доцдемы).
Министр обороны – Довиле Шакалене (соцдемы).
Министр культуры – Шарунас Бирутис (соцдемы).
Министр социальной защиты и труда – Инга Ругинене (соцдемы).
Министр транспорта и сообщения – Эугениюс Сабутис (соцдемы).
Министр здравоохранения – Эвалдас Навицкас (соцдемы).
Министр науки, образования и спорта – Раминта Поповене (соцдемы).
Министр юстиции – пост должен быть передан „Заре Немана“. Ширинскене, которую прочили на эту позицию, от нее отказалась. Кандидата пока нет.
Министр иностранных дел – социал-демократы, но кандидата придется согласовывать с президентом. Кандидат может быть непартийным.
Министр внутренних дел – пост должны получить соцдемы, пока кандидата нет.
Министр сельского хозяйства – пост должен быть передан „Заре Немана“, пока кандидата нет.