2024.11.12 16:36

Обновлен предварительный список кандидатов в министры

 
Йогинте Ужусените-Четкаускене
ru.DELFI.lt
Galimi kandidatai į ministrus
Galimi kandidatai į ministrus
ФОТО: Delfi koliažas

В скором времени станет известно, кто займет посты министров в Литве. Источники Delfi“ ранее упоминали одни фамилии кандидатов, но сейчас выяснилось, что, к примеру, Агне Ширинскене министром юстиции не будет. Она решила работать вице-спикером парламента.

Delfi напоминает, что 11 ноября был подписан договор о коалиции между социал-демократами, демократическим союзом „Во имя Литвы“ и партией „Заря Немана“.

Партии поделили посты в правительстве: соцдемы получили 9 министерств, „Заря Немана“ – 3, а демократический союз „Во имя Литвы“ – 2.

Больше всего вопросов вызывают посты министров, которые достались „Заре Немана“. Президент Гитанас Науседа заявил, что не утвердит партийных кандидатов из „Зари Немана“. Однако лидер партии Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что у него есть два непартийных кандидата, он ищет только кандидата на пост главы Минюста. Фамилии он пока не назвал.

Предварительный список:

Министр охраны окружающей среды – „Заря Немана“, кандидатов пока нет.

Министр энергетики – Жигимантас Вайчюнас (демократический союз „Во имя Литвы“).

Žygimantas Vaičiūnas

Министр экономики и инноваций – Лукас Савицкас (демократический союз „Во имя Литвы“).

Lukas Savickas

Министр финансов – Римантас Шаджюс или Раса Будбергите. По сведениям портала, Будбергите не хочет занимать этот пост (доцдемы).

Rasa Budbergytė ir Rimantas Šadžius

Министр обороны – Довиле Шакалене (соцдемы).

Dovilė Šakalienė

Министр культуры – Шарунас Бирутис (соцдемы).

Šarūnas Birutis

Министр социальной защиты и труда – Инга Ругинене (соцдемы).

Inga Ruginienė

Министр транспорта и сообщения – Эугениюс Сабутис (соцдемы).

Eugenijus Sabutis

Министр здравоохранения – Эвалдас Навицкас (соцдемы).

Sveikata - 1553

Министр науки, образования и спорта – Раминта Поповене (соцдемы).

Raminta Popovienė

Министр юстиции – пост должен быть передан „Заре Немана“. Ширинскене, которую прочили на эту позицию, от нее отказалась. Кандидата пока нет.

Министр иностранных дел – социал-демократы, но кандидата придется согласовывать с президентом. Кандидат может быть непартийным.

Министр внутренних дел – пост должны получить соцдемы, пока кандидата нет.

Министр сельского хозяйства – пост должен быть передан „Заре Немана“, пока кандидата нет.

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