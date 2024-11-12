Обновлен предварительный список кандидатов в министры

Delfi напоминает, что 11 ноября был подписан договор о коалиции между социал-демократами, демократическим союзом „Во имя Литвы“ и партией „Заря Немана“.

Больше всего вопросов вызывают посты министров, которые достались „Заре Немана“. Президент Гитанас Науседа заявил, что не утвердит партийных кандидатов из „Зари Немана“. Однако лидер партии Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что у него есть два непартийных кандидата, он ищет только кандидата на пост главы Минюста. Фамилии он пока не назвал.