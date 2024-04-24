2024.04.24 12:02

Объединенная команда Литвы и Нидерландов примет участие в киберучениях

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kibernetinės pratybos
Kibernetinės pratybos
ФОТО: Srž. sp. Ievos Budzeikaitės nuotr.

На этой неделе начинаются одни из крупнейших в мире учений по киберзащите Locked Shields 2024 (Сомкнутые щиты 2024), в которых Литва участвует, сформировав совместную команду с Нидерландами, сообщает Министерство обороны.

"Участие в учениях такого масштаба – чрезвычайно эффективный способ увидеть наши сильные стороны, улучшить взаимодействие с союзниками по НАТО и обменяться практическим опытом. Участвуя вместе с голландскими специалистами по кибербезопасности, мы можем учиться друг у друга и укреплять двустороннее сотрудничество", - сказала заместитель министра обороны Грета Моника Тучкуте.

Сообщается, что в состав команды учений в этом году входят специалисты по кибербезопасности литовской и голландской армий, к литовской команде также присоединяются специалисты Национального центра кибербезопасности, Союза стрелков Литвы, академического сообщества и бизнеса.

Учения по киберзащите Locked Shields организуются Центром компетенции НАТО по киберзащите. В этом году в общей сложности около 4 000 экспертов из более чем 40 стран объединят свои усилия в смоделированной среде, чтобы защитить инфраструктуру вымышленной нации и страны.

В ходе учений участники должны защитить реальные компьютерные системы от тысяч атак и принять тактические и стратегические решения в критических ситуациях.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии