2025.04.29 10:16

Новый советник президента: я уверен, что Крым не будет признан де-юре

 
Elta
ru.DELFI.lt
Krymas
Krymas
ФОТО: Shutterstock

Новый старший советник президента Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис уверен, что аннексированный Крым не будет официально признан территорией России. Однако, по словам бывшего посла Литвы в НАТО, если это произойдет, это нарушит мировой порядок.

„Де-юре признание Крыма за Россией было бы, конечно, очень опасным решением, бомбой замедленного действия. Это подорвало бы весь международный порядок, который сложился после Второй мировой войны“, — заявил Д. Матулёнис в эфире радиостанции Žinių radijas во вторник утром.

„Это была бы своего рода глобальная проблема. Однако я убежден, что де-юре признания Крыма не будет“, — подчеркнул он.

Дональду Трампу за три месяца не удалось добиться того, чтобы президент России Владимир Путин пошел на уступки и провел переговоры о прекращении войны в Украине.

Тем не менее, на прошлой неделе президент США заявил, что соглашение о прекращении войны якобы „очень близко“, и подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за отказ официально передать Крым России.

Москва также требует признать Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году, и другие оккупированные украинские территории частью России. Со своей стороны В. Зеленский утверждает, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.

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