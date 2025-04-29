Новый советник президента: я уверен, что Крым не будет признан де-юре

„Де-юре признание Крыма за Россией было бы, конечно, очень опасным решением, бомбой замедленного действия. Это подорвало бы весь международный порядок, который сложился после Второй мировой войны“, — заявил Д. Матулёнис в эфире радиостанции Žinių radijas во вторник утром.
„Это была бы своего рода глобальная проблема. Однако я убежден, что де-юре признания Крыма не будет“, — подчеркнул он.
Дональду Трампу за три месяца не удалось добиться того, чтобы президент России Владимир Путин пошел на уступки и провел переговоры о прекращении войны в Украине.
Тем не менее, на прошлой неделе президент США заявил, что соглашение о прекращении войны якобы „очень близко“, и подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за отказ официально передать Крым России.
Москва также требует признать Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году, и другие оккупированные украинские территории частью России. Со своей стороны В. Зеленский утверждает, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.