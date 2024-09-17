Новый состав Еврокомиссии: Кубилюс получил портфель еврокомиссара по вопросам обороны и космоса

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам встречи с лидерами фракций Европарламента представила новый состав исполнительного органа ЕС. Трансляция ее выступления велась на YouTube-канале Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что каждый член ее команды привнесет свой собственный опыт и взгляд на Европу.
Вместе они будем одной командой, которая работает над достижением одной общей цели - сделать Европу сильнее. Новый состав Еврокомиссии еще должен одобрить Европарламент.
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