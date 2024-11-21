Новый премьер Литвы переедет жить в Турнишкес

„В законах есть определенное регулирование, наконец, Службе охраны руководства легче выполнять свою работу, поэтому мы не будем создавать хлопоты для охраны и подчинимся закону“, – сказал журналистам Палуцкас.

Однако он пока не смог ответить на вопрос, когда переедет в Турнишкес.

„В Турнишкес пока резиденция занята“, – сказал он.

„Есть еще бытовой вопрос, который придется решать, но я еще не освоился, не привык к охране“, – продолжил Палуцкас.

Напомним, что 21 ноября парламент одобрил кандидатуру Палуцкаса на пост премьер-министра. За его кандидатуру проголосовали 88 депутатов, 34 были против, 6 воздержались.