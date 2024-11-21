2024.11.21 13:08

Новый премьер Литвы переедет жить в Турнишкес

 
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
ELTA
ru.DELFI.lt
Premjero rezidencija Turniškėse
Premjero rezidencija Turniškėse
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Новый премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас намерен поселиться в премьерской резиденции в Турнишкес. Он сказал, что такое решение облегчит работу Службы охраны руководства (СОР).

„В законах есть определенное регулирование, наконец, Службе охраны руководства легче выполнять свою работу, поэтому мы не будем создавать хлопоты для охраны и подчинимся закону“, – сказал журналистам Палуцкас.

Однако он пока не смог ответить на вопрос, когда переедет в Турнишкес.

„В Турнишкес пока резиденция занята“, – сказал он.

„Есть еще бытовой вопрос, который придется решать, но я еще не освоился, не привык к охране“, – продолжил Палуцкас.

Напомним, что 21 ноября парламент одобрил кандидатуру Палуцкаса на пост премьер-министра. За его кандидатуру проголосовали 88 депутатов, 34 были против, 6 воздержались.

Напомним, что ВРИО премьер-министра Ингрида Шимоните переехала в Турнишкес в начале 2021 года. Президент Гитанас Науседа отказался поселиться в президентской резиденции в Турнишкес. Он сказал, что такое решение было принято с учетом состояния резиденции и того, сколько денег потребуется на ее реконструкцию.

На данный момент президентской службе в Турнишкес принадлежат 3 здания. Основная резиденция была построена в 1940 году. После восстановления независимости Литвы и реконструкции здания в резиденции жили президенты Альгирдас-Миколас Бразаускас, Роландас Паксас, позже – Даля Грибаускайте.

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