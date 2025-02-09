Новый председатель партии консерваторов Литвы – Лауринас Кащюнас

После подсчета голосов по всей Литве выяснилось, что Кащюнас получил 13 488 голосов.
Срок полномочий нового председателя начнется, когда на съезде партии объявят результаты выборов.
Соперниками Кащюнаса были вице-спикер Радвиле Моркунйате-Микуленене (2942 голоса), экс-министр обороны Арвидас Анушаускас (392 голоса), депутат Жигимантас Павилёнис (298 голосов) и председатель Юрбаркского отделения партии Дайварас Рыбаковас (59 голосов).
Экс-премьер Ингрида Шимоните отказалась от участия в выборах председателя партии. После этого заявления фаворитом стал Кащюнас. В публичном пространстве говорили о том, что его победа может изменить и идеологическое направление этой политической силы. Акцентировалось, что Кащюнас представляет христиан-демократов, является представителей консервативного крыла партии.
Немало вопросов вызывало и прошлое политика в Литовской национал-демократической партии (он был заместителем председателя этой партии неонациста Миндаугаса Гервалдаса-Мурзы). Однако этот этап Кащюнас сам назвал ошибкой „юношеского энтузиазма“.
На выборах председателя 9 февраля голосовали члены партии и поддерживающие ее люди.
Напомним, что экс-глава партии Габрэлюс Ландсбергис ушел с поста после провальных результатов парламентских выборов.