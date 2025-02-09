Новый председатель партии консерваторов Литвы – Лауринас Кащюнас

Экс-премьер Ингрида Шимоните отказалась от участия в выборах председателя партии. После этого заявления фаворитом стал Кащюнас. В публичном пространстве говорили о том, что его победа может изменить и идеологическое направление этой политической силы. Акцентировалось, что Кащюнас представляет христиан-демократов, является представителей консервативного крыла партии.