Новый председатель Комитета по нацбезопасности и обороне поддерживает идею выделять на оборону 4% ВВП

"Я приветствую каждую инициативу, связанную с национальной безопасностью и обороной. Я рад, что люди понимают, что защита государства – это дело не только армии, но и всего общества", - сказал в среду Žinių radijas А. Поцюс.

Председатель КНБО подчеркнул, что в случае войны в обороне страны прямо или косвенно придется участвовать всему обществу. По этой причине, по его словам, инициируется система комендатур.

"Вместе с министром обороны Лауринасом Кащюнасом мы инициируем активизацию военных комендатур в каждом районе и городе, которые будут тесно сотрудничать с муниципалитетами и их администрациями", - прокомментировал председатель КНБО.