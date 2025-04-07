Новый опрос после 100 дней работы правительства: эти результаты особенные

Опрос был проведен 8–24 марта компанией Baltijos tyrimai. У респондентов спрашивали, доверяют ли они разным ведомствам и институтам власти. Исследование показало, что лучше чем правительство Гинтаутаса Палуцкаса оценили лишь два правительства – Саулюса Сквернялиса и Аьльгирдаса Буткявичюса.

Нынешнему правительству доверяют 44% участников опроса, 51% не доверяет, а 5% не могли ответить на вопрос. Между тем правительству Сквернялиса после 100 дней работы доверяли 50%, а Буткявичюса – 46% респондентов в 2017 и 2013 г.

В марте 2021 г. опрос из-за пандемии не проводился, его провели в апреле, кабмину Ингриды Шимоните доверял 41% участников опроса.