Новый опрос после 100 дней работы правительства: эти результаты особенные

Опрос был проведен 8–24 марта компанией Baltijos tyrimai. У респондентов спрашивали, доверяют ли они разным ведомствам и институтам власти. Исследование показало, что лучше чем правительство Гинтаутаса Палуцкаса оценили лишь два правительства – Саулюса Сквернялиса и Аьльгирдаса Буткявичюса.
Нынешнему правительству доверяют 44% участников опроса, 51% не доверяет, а 5% не могли ответить на вопрос. Между тем правительству Сквернялиса после 100 дней работы доверяли 50%, а Буткявичюса – 46% респондентов в 2017 и 2013 г.
В марте 2021 г. опрос из-за пандемии не проводился, его провели в апреле, кабмину Ингриды Шимоните доверял 41% участников опроса.
Хуже всего оценивали работу правительства нынешнего еврокомиссара Андрюса Кубилюса. Правительству, прославившемуся „ночной“ налоговой реформой, в 2009 году доверяли всего 17% респондентов.
Опрос этого года показал, что из 10 госучреждений жители больше всего доверяют Литовской армии. В марте ей доверяли 74% респондентов. 22% не доверяли, еще 4% не могли выразить свое мнение.
На втором месте идет полиция - 73%, не доверяют ей 22%, еще 5% не могли поделиться своим мнением.
Больше половины участников опроса доверяют церкви (66%, не доверяют ей 26%), службе президента (64%, не доверяет 31%), „Содре“ (58%, не доверяют 33%) и муниципалитетам (56% и не доверяют 37%).
На последнем месте СМИ (46% доверяют, 49% не доверяют), правительство (44% доверяют, 51% не доверяет), суды (39% доверяют, 50% не доверяют).