Новый министр внутренних дел Литвы: политика разворота нелегальных мигрантов будет продолжена

Об этих работах В. Кондратович рассказал в пятницу, отвечая на вопросы политиков на заседании оппозиционной фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы в Сейме .

Назначенный министр внутренних дел подчеркнул, что после проведенной ранее модернизации инфраструктуры на границе с Беларусью, установки физического барьера, будет продолжено укрепление границы с Калининградской областью России.

„У нас на границе с Беларусью построена физическая инфраструктура, но российская часть ждет следующего шага. Это работа, которую должно выполнять каждое правительство. Безопасная граница – это гарант безопасности государства, это гарант безопасности не только Литвы, но и всего Евросоюза, потому что это внешняя граница“, – сказал В. Кондратович.