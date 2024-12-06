Новый министр внутренних дел Литвы: политика разворота нелегальных мигрантов будет продолжена

Об этих работах В. Кондратович рассказал в пятницу, отвечая на вопросы политиков на заседании оппозиционной фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы в Сейме.
Назначенный министр внутренних дел подчеркнул, что после проведенной ранее модернизации инфраструктуры на границе с Беларусью, установки физического барьера, будет продолжено укрепление границы с Калининградской областью России.
„У нас на границе с Беларусью построена физическая инфраструктура, но российская часть ждет следующего шага. Это работа, которую должно выполнять каждое правительство. Безопасная граница – это гарант безопасности государства, это гарант безопасности не только Литвы, но и всего Евросоюза, потому что это внешняя граница“, – сказал В. Кондратович.
Во фракции консерваторов ему также задали вопросы о политике в отношении нелегальных мигрантов. В. Кондратович отметил, что мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу, будут и дальше разворачивать.
В 2023 году Сейм узаконил политику разворота мигрантов посредством законодательных поправок. Поправки предоставляют Службе охраны государственной границы (СОГГ) правовую основу для разворота иностранцев, незаконно пересекающих границу во время чрезвычайной ситуации или положения. Также предусмотрена возможность временно ограничить передвижение иностранцев через определенные пограничные пункты.
По данным СОГГ, всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, в страну не впустили 22,9 тыс. нелегальных мигрантов.