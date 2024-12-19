2024.12.19 16:54

Новый министр остановит вступление в силу решения о запрете сдачи экзамена по вождению на русском языке

 
ELTA
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
Vladislavas Kondratovičius
Vladislavas Kondratovičius
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович остановит вступление в силу решения Агне Билотайте запретить сдавать экзамен по вождению на русском языке. Напомним, что это решение должно было вступить в силу с 1 января 2025 года.

Эту информацию подтвердил представитель МВД Миндаугас Баярунас. По его словам, сейчас согласовывают изменение приказа, которым отсрочат вступление нового порядка в силу на 0,5 года или больше.

„Для того, чтобы новый порядок вступил в силу без каких-то проблем, требуется более продолжительный переходный период, и обсуждение возможных исключений. К переменам должна подготовиться не только Regitra, но и бизнес, автошколы, граждане третьих стран“, – сказал Кондратович.

Ранее министр подчеркивал, что поддерживает решение принимать экзамен по вождению на государственном языке и на других языках ЕС, однако для введения перемен нужен рациональный переходный период.

По данным Regitra, в прошлом году экзамен на русском сдавали 10 381 раз, за 11 месяцев этого года – 11 560 раз. Это 9% от всех сданных в этом году экзаменов. На английском языке экзамен в этом году за 11 месяцев сдали 3187 раз (3%).

МВД ранее сообщало, что с 1 января 2025 г. экзамен по вождению в Литве можно будет сдать только на государственном языке и официальных языках стран ЕС. Это узаконено в подписанном бывшим министром внутренних дел документе. Цель таких перемен - побуждение к использованию государственного языка, укрепление интеграции иностранцев в общественную жизнь и обеспечение более тесного сотрудничества со странами ЕС.

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