Новый министр остановит вступление в силу решения о запрете сдачи экзамена по вождению на русском языке

Эту информацию подтвердил представитель МВД Миндаугас Баярунас. По его словам, сейчас согласовывают изменение приказа, которым отсрочат вступление нового порядка в силу на 0,5 года или больше.

„Для того, чтобы новый порядок вступил в силу без каких-то проблем, требуется более продолжительный переходный период, и обсуждение возможных исключений. К переменам должна подготовиться не только Regitra, но и бизнес, автошколы, граждане третьих стран“, – сказал Кондратович.

Ранее министр подчеркивал, что поддерживает решение принимать экзамен по вождению на государственном языке и на других языках ЕС, однако для введения перемен нужен рациональный переходный период.