Новый министр остановит вступление в силу решения о запрете сдачи экзамена по вождению на русском языке

Эту информацию подтвердил представитель МВД Миндаугас Баярунас. По его словам, сейчас согласовывают изменение приказа, которым отсрочат вступление нового порядка в силу на 0,5 года или больше.
„Для того, чтобы новый порядок вступил в силу без каких-то проблем, требуется более продолжительный переходный период, и обсуждение возможных исключений. К переменам должна подготовиться не только Regitra, но и бизнес, автошколы, граждане третьих стран“, – сказал Кондратович.
Ранее министр подчеркивал, что поддерживает решение принимать экзамен по вождению на государственном языке и на других языках ЕС, однако для введения перемен нужен рациональный переходный период.
По данным Regitra, в прошлом году экзамен на русском сдавали 10 381 раз, за 11 месяцев этого года – 11 560 раз. Это 9% от всех сданных в этом году экзаменов. На английском языке экзамен в этом году за 11 месяцев сдали 3187 раз (3%).
МВД ранее сообщало, что с 1 января 2025 г. экзамен по вождению в Литве можно будет сдать только на государственном языке и официальных языках стран ЕС. Это узаконено в подписанном бывшим министром внутренних дел документе. Цель таких перемен - побуждение к использованию государственного языка, укрепление интеграции иностранцев в общественную жизнь и обеспечение более тесного сотрудничества со странами ЕС.