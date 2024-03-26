Новый министр обороны Литвы: у нас будут вице-министры, отвечающие за всеобщую оборону и немецкую бригаду

"Не исключено, что я временно возложу обязанности на всех действующих членов политической команды. Но некоторым, может быть, временно, другим я обязательно предложу остаться – которые, с моей точки зрения, хорошо работали", - во вторник журналистам в Сейме сказал Л. Кащюнас.

"У нас будет заместитель министра по вопросам всеобщей обороны и заместитель министра по немецкой бригаде, который будет курировать этот конкретный проект", - добавил он.

На вопрос, означают ли такие изменения, что уходящий министр Арвидас Анушаускас уделил этим вопросам недостаточное внимание, Л. Кащюнас заверил, что хочет более четко распределить обязанности вице-министров.

"Я просто хочу очень четко распределить, кто за что несет ответственность, что нам придется сделать в достаточно короткий период времени", - сказал он.