Новый министр культуры Литвы: клеймить российскую культуру – неадекватно

„В Литве проживает много людей русской национальности. Это совершенно естественно. Они граждане Литвы и, скорее всего, лояльны Литве как своей Родине. Поэтому сразу заклеймить национальность и их культуру, я считаю, это совершенно неправильно, неадекватно и политики не должны так поступать“, – заверил будущий глава министерства.

„У палки два конца. Мы прекрасно понимаем, что российский народ – это не Кремль. Так или иначе, они были нашими соседями на протяжении тысячелетий и, вероятно, будут нашими соседями в будущем“, – сказал Ш. Бирутис агентству ELTA в четверг.

„Исполнители не равны исполнителям. Многие российские исполнители эмигрировали, есть и те, кто не поддерживает кремлевский режим. Необходимо различать тех исполнителей, которые поддерживают режим и абсолютно лояльны ему. Надо говорить и о других, которые покинули Россию, сопротивляются – они тоже представители российской культуры. Мы не можем ставить на всех знак равенства“, – пояснил Ш. Бирутис.

В свою очередь, в начале прошлого года тогдашний министр культуры Симонас Кайрис заверил, что в культурной сфере Литвы был бы полезен „ментальный карантин“ и дистанцирование от российского искусства. Он назвал такое дистанцирование отличным способом продемонстрировать солидарность с Украиной.