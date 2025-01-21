Новый госсекретарь США: поздравления от Литвы и напоминание о приоритетах

„Поздравления Марко Рубио с назначением на пост государственного секретаря США. Я надеюсь, что мы будем работать вместе, создавая более сильное трансатлантическое пространство и возвращая мир в Европу“, - написал К. Будрис в социальной сети X.
„Все начинается с четкой приверженности коллективной обороне. Литва и США придерживаются общей позиции по этому вопросу. Мы доверяем нашим союзникам“, - подчеркнул министр.
М. Рубио – первый испаноговорящий и первый человек испанского происхождения, занявший должность государственного секретаря США. Ему будет поручено реализовывать внешнюю политику президента Дональда Трампа. Как сообщалось ранее, в своей инаугурационной речи последний пообещал вернуть Панамский канал.
Государственный совет обороны (ГСО), заседавший в пятницу, договорился ежегодно в период 2026–2030 годов выделять на оборону страны 5-6 проц. ВВП. По словам главы страны Гитанаса Науседы, в течение указанного четырехлетнего периода необходимо сохранить уровень финансирования в 5,5 проц. ВВП.
Президент указал, что такое финансирование обороны может быть достигнуто за счет перераспределения ресурсов страны, но отметил необходимость избегать повышения налогов.