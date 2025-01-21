Новый госсекретарь США: поздравления от Литвы и напоминание о приоритетах

„Поздравления Марко Рубио с назначением на пост государственного секретаря США. Я надеюсь, что мы будем работать вместе, создавая более сильное трансатлантическое пространство и возвращая мир в Европу“, - написал К. Будрис в социальной сети X.

„Все начинается с четкой приверженности коллективной обороне. Литва и США придерживаются общей позиции по этому вопросу. Мы доверяем нашим союзникам“, - подчеркнул министр.