Новый глава консерваторов Литвы: я поведу партию по пути открытости и диалога с общественностью

„Я искренне благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру на выборах председателя СО-ХДЛ. Сегодня Союз Отечества открывает новую страницу истории!
Я поведу СО-ХДЛ по пути открытости и диалога с общественностью. Мы будем стремиться стать партией, достойной доверия жителей всей Литвы, и объединим самые светлые умы для достижения стратегических целей государства.
Моя цель – сильный Союз Отечества – для свободной Родины“, - написал новый глава СО-ХДЛ в Facebook.
Он был избран на четырехлетний срок.
После подсчета голосов по всей Литве выяснилось, что Л. Кащюнас получил 13 488 голосов, сообщила партия в воскресенье.
Победу на выборах председателя политической силы одержал Л. Кащюнас, обойдя временно исполнявшую эти обязанности вице-спикера Сейма Радвиле Моркунайте-Микуленене (2 942 голоса), бывшего министра обороны Арвидаса Анушаускаса (392 голоса), депутата Жигимантаса Павилёниса (298 голосов) и председателя Юрбаркского отделения партии Дайвараса Рыбаковаса (59 голосов).
Л. Кащюнас, 43 года, доктор социальных наук, ранее занимал пост председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне.