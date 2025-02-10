2025.02.10 09:30

Новый глава консерваторов Литвы: я поведу партию по пути открытости и диалога с общественностью

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Бывший министр обороны Лауринас Кащюнас, избранный в воскресенье новым председателем партии „Союз Отечества – Христианские демократы Литвы“ (СО-ХДЛ), утверждает, что будет стремиться к тому, чтобы все жители Литвы доверяли партии.

„Я искренне благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру на выборах председателя СО-ХДЛ. Сегодня Союз Отечества открывает новую страницу истории!

Я поведу СО-ХДЛ по пути открытости и диалога с общественностью. Мы будем стремиться стать партией, достойной доверия жителей всей Литвы, и объединим самые светлые умы для достижения стратегических целей государства.

Моя цель – сильный Союз Отечества – для свободной Родины“, - написал новый глава СО-ХДЛ в Facebook.

Он был избран на четырехлетний срок.

После подсчета голосов по всей Литве выяснилось, что Л. Кащюнас получил 13 488 голосов, сообщила партия в воскресенье.

Победу на выборах председателя политической силы одержал Л. Кащюнас, обойдя временно исполнявшую эти обязанности вице-спикера Сейма Радвиле Моркунайте-Микуленене (2 942 голоса), бывшего министра обороны Арвидаса Анушаускаса (392 голоса), депутата Жигимантаса Павилёниса (298 голосов) и председателя Юрбаркского отделения партии Дайвараса Рыбаковаса (59 голосов).

Л. Кащюнас, 43 года, доктор социальных наук, ранее занимал пост председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне.

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