Новый глава консерваторов Литвы: я поведу партию по пути открытости и диалога с общественностью

„Я искренне благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру на выборах председателя СО-ХДЛ. Сегодня Союз Отечества открывает новую страницу истории!

Я поведу СО-ХДЛ по пути открытости и диалога с общественностью. Мы будем стремиться стать партией, достойной доверия жителей всей Литвы, и объединим самые светлые умы для достижения стратегических целей государства.

Моя цель – сильный Союз Отечества – для свободной Родины“, - написал новый глава СО-ХДЛ в Facebook.

Он был избран на четырехлетний срок.

После подсчета голосов по всей Литве выяснилось, что Л. Кащюнас получил 13 488 голосов, сообщила партия в воскресенье.