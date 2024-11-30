Новый этап сотрудничества Литвы и США: намечены двусторонние руководящие принципы в сфере кибербезопасности и обороны

„Этот день знаменует собой важный этап в нашем сотрудничестве с США. Враждебные к нам государства и злонамеренные субъекты, которых они поддерживают, стремятся ослабить наши демократии и снизить нашу устойчивость. Мы должны работать вместе и принимать соответствующие меры, чтобы линия киберзащиты была прочной, а киберпреступники получали ответ“, - сказал министр обороны Кащюнас после встречи с послом США К. Макдональд.