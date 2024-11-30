Новый этап сотрудничества Литвы и США: намечены двусторонние руководящие принципы в сфере кибербезопасности и обороны

В ходе встречи министра обороны Лауринаса Кащюнаса с послом США в Литве Карой Макдональд обсуждались наиболее важные руководящие принципы плана. Он направлен на развитие военного сотрудничества в области киберзащиты путем создания литовского Управления киберзащиты (LTCYBERCOM), реализации совместных операций по киберобороне (англ. cyber threat hunting) и анализа киберугроз.
Как указывается в сообщении, этот план также направлен на усиление „комендатур“ кибербезопасности путем обмена знаниями и участия в совместных гражданских и военных учениях и тренингах по кибербезопасности. Утвержденный план определяет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели сотрудничества в области гражданской и военной кибербезопасности и обороны.
„Этот день знаменует собой важный этап в нашем сотрудничестве с США. Враждебные к нам государства и злонамеренные субъекты, которых они поддерживают, стремятся ослабить наши демократии и снизить нашу устойчивость. Мы должны работать вместе и принимать соответствующие меры, чтобы линия киберзащиты была прочной, а киберпреступники получали ответ“, - сказал министр обороны Кащюнас после встречи с послом США К. Макдональд.
Как указывает Минобороны, согласованный план на 2025-2029 годы устанавливает три столпа киберзащиты Литвы: укрепление потенциала военной киберзащиты, повышение устойчивости общества и критической инфраструктуры, а также совместные тренировки с США и другими союзниками.
Тема кибербезопасности становится все более важной и в Европейском союзе. Согласно отчету об угрозах Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) за 2024 год, основные группы злоумышленников, представляющих наибольшую угрозу для Европейского союза, включают спонсируемых государством киберпреступников из таких стран, как Россия, Китай, Северная Корея и Иран.
Субъекты, поддерживаемые Россией и Китаем, особенно активны в нашем регионе, проводя деструктивные операции, направленные на дестабилизацию процессов демократических стран и ослабление их устойчивости. Деятельность китайских кибергруппировок в основном связана с кражей интеллектуальной собственности и долгосрочным шпионажем, направленным на технологические и стратегические цели. Россия активно участвует как в региональных, так и в глобальных операциях, направленных против стран ЕС, используя атаки программ-вымогателей и распределенный отказ в обслуживании (DDoS) в качестве основных инструментов, указывают в сообщении Минобороны.
В отчете ENISA подчеркивается, что количество и сложность кибератак постоянно растут, все активнее используются инструменты искусственного интеллекта. Последовательный обмен информацией между государствами-членами и их партнерами поощряется для предотвращения потенциальных угроз. В целях создания более безопасного киберпространства Европейского союза активизируется сотрудничество с партнерами, поскольку физические границы ЕС в виртуальном пространстве не существуют. Министерство обороны активно участвует в процессах, происходящих в Европейском союзе, и представляет Литву в формировании политики кибербезопасности ЕС, поддерживая интересы Сообщества.