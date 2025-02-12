Новые рейтинги: вероятно, правительство Палуцкаса оценивают хуже всех предыдущих

Новая правящая коалиция в Литве работает с ноября, а правительство Гинтаутаса Палуцкаса с середины декабря. Похоже, правительство никак не может разобраться со внутренними проблемами, что сказалось на его рейтинге. Опрос по заказу Delfi 18-29 января был проведен компанией Spinter tyrimai. Первая оценка нового правительства была рекордно низкой.