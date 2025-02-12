Новые рейтинги: вероятно, правительство Палуцкаса оценивают хуже всех предыдущих

Погрешность результата опроса 3,1%.
На первой строке рейтинга партий идут социал-демократы - 10,9% (в декабре - 13%).
Далее идет Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) - 10,6% (в декабре - 12,2%).
На третьем месте – „Заря Немана“ с 8,7% (в декабре - 12,6%).
Демократический союз „Во имя Литвы“ - 8,2% (в декабре - 7,8%).
Оппозиционное Движение либералов занимает пятое место - 7,9% (в декабре - 8,1%).
Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - 6,1% (в декабре - 6,5%).
Следующее место в рейтинге занимает непарламентская Партия свободы - 2,8% (в декабре - 2,3%).
Последнее место у Национального объединения - в январе 2,2% (в декабре - 1,7%).
Остальные партии набрали меньше 2% голосов, всего за них в январе голосовали бы 9,4% (в декабре - 8%) респондентов.
В январе 20,7% (в декабре 15,9%) участников опроса не знали, за кого голосовать.
В январе 12,5% (в декабре 13,6%) не собирались голосовать вообще.
Самый подходящий кандидат в премьер-министры
В ходе опроса респондентов спрашивали, кто, по их мнению, больше всего подходит на должность премьер-министра.
Первое место занимает экс-премьер Ингрида Шимоните (10,9%, в декабре 12%).
На втором месте действующий премьер Гинтаутас Палуцкас (8,8%, в декабре 12,2%).
Третий в рейтинге - лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис (8,7%, в декабре 10,3%).
На четвертом месте спикер Саулюс Сквернялис (6,9%, в декабре 9,5%).
На пятом член Европарламента Виргиниюс Синкявичюс (5,2%, в декабре - 2,8%).
Шестая лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен (4,5%, в декабре 3,9%).
Далее идет член Европарламента Вилия Блинкявичюте (3%, в декабре 2,6%).
За ней - мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (2,8%, в декабре 2,1%).
Последние две позиции разделяют экс-министр обороны Лауринас Кащюнас (2,7%, в декабре 1,9%) и член ЕП Аурелиюс Верига (2,7%, в декабре 3%).
Первая оценка правительства Палуцкаса
27,9% респондентов оценили правительство Палуцкаса положительно или скорее положительно, 52,9% – скорее отрицательно или отрицательно. Еще 19,2% не знали, как оценить новое правительство.
Для сравнения в январе 2021 году первая оценка правительства Шимоните была следующей: 42,4% оценили положительно или скорее положительно, 42,2% – скорее отрицательно или отрицательно. Еще 15,42% не знали, как оценить новое правительство.