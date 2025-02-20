Новые рейтинги: люди больше всего разочарованы не Жемайтайтисом

На 6% снизилась положительная оценка президента Гитанаса Науседы (положительно 67%, отрицательно – 26%) и депутата Игнаса Вегеле (положительно 31%, отрицательно – 50%), на 5% – европарламентария Виргилиюса Синкявичюса (положительно 42%, отрицательно – 32%), на 4% – министра обороны Довиле Шакалене (положительно 31%, отрицательно – 46%).

Опрос был проведен с 25 января по 8 февраля. За последние два месяца на 8% снизилась положительная оценка Блинкявичюте (положительно 27%, отрицательно – 62%), на 7% – лидера „Зари Немана“ Жемайтайтиса (положительно 38%, отрицательно – 48%) и Виктории Чмилите-Нильсен (положительно 29%, отрицательно – 57%).

Новейший опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimаi показал, что положительная оценка Ширинскене за два месяца снизилась на 16%. Сейчас положительно ее оценивают 28% респондентов, а отрицательно - 56%.

На 5% улучшилась оценка министра иностранных дел Кястутиса Будриса (положительно 31%, отрицательно – 29%) и министра экономики Лукаса Савицкаса (положительно 30%, отрицательно – 33%). На 4% улучшилась оценка премьера Гинтаутаса Палуцкаса (положительно 53%, отрицательно – 31%).

На 4% ухудшилась оценка экс-президента Дали Грибаускайте (с 59 до 55%) и экс-министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса (с 17 до 13%).

На 6% улучшилась оценка спикера Саулюса Сквернялиса (с 45% до 51%), на 3% европарламентария Аурелиюса Вериги (с 36% до 39%).