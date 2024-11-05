Новые назначения: кого социал-демократы видят во главе министерств

По данным портала, хотя список кандидатов на посты министров от партии еще не обнародован, уже известны некоторые имена на посты глав министерств обороны, социальной защиты и труда, коммуникаций и транспорта, финансов.

Портфель министра обороны могут доверить социал-демократу Довиле Шакалене, которая сейчас работает в Комитете по национальной безопасности и обороне, пишет lrt.lt со ссылкой на источники.

Инга Ругинене, нынешний председатель Конфедерации профсоюзов Литвы, будет делегирована на должность министра социальной защиты и труда.