Новые назначения: кого социал-демократы видят во главе министерств

По данным портала, хотя список кандидатов на посты министров от партии еще не обнародован, уже известны некоторые имена на посты глав министерств обороны, социальной защиты и труда, коммуникаций и транспорта, финансов.
Портфель министра обороны могут доверить социал-демократу Довиле Шакалене, которая сейчас работает в Комитете по национальной безопасности и обороне, пишет lrt.lt со ссылкой на источники.
Инга Ругинене, нынешний председатель Конфедерации профсоюзов Литвы, будет делегирована на должность министра социальной защиты и труда.
Главой Министерства коммуникаций и транспорта социал-демократы планируют назначить Эугениюса Сабутиса, а на пост министра финансов могут быть выдвинуты бывший министр и бывший представитель Литвы в Европейской счетной палате Римантас Шаджюс или его однопартиец Раса Будбяргите.