2024.11.05 10:37

Новые назначения: кого социал-демократы видят во главе министерств

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Krašto apsaugos ministerija
Krašto apsaugos ministerija
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), победившая на выборах в Сейм, но по-прежнему формирующая правящее большинство, уже имеет часть кандидатов, которым могла бы доверить определенные министерства, сообщает новостной портал lrt.lt.

По данным портала, хотя список кандидатов на посты министров от партии еще не обнародован, уже известны некоторые имена на посты глав министерств обороны, социальной защиты и труда, коммуникаций и транспорта, финансов.

Портфель министра обороны могут доверить социал-демократу Довиле Шакалене, которая сейчас работает в Комитете по национальной безопасности и обороне, пишет lrt.lt со ссылкой на источники.

Инга Ругинене, нынешний председатель Конфедерации профсоюзов Литвы, будет делегирована на должность министра социальной защиты и труда.

Главой Министерства коммуникаций и транспорта социал-демократы планируют назначить Эугениюса Сабутиса, а на пост министра финансов могут быть выдвинуты бывший министр и бывший представитель Литвы в Европейской счетной палате Римантас Шаджюс или его однопартиец Раса Будбяргите.

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