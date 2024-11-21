Новые министры: кто войдёт в состав правительства Палуцкаса?

„Мы обсуждали возможный состав Кабинета министров и, конечно, говорили и об именах. А встречи с кандидатами в министры начнутся с завтрашнего дня“, - сказал Г. Палуцкас в четверг после встречи с президентом.

„Завтра президент, видимо, встретится с кандидатами на посты министров иностранных дел и обороны“, - сказал он, подтвердив, что на эти посты предлагаются К. Будрис и Д. Шакалене.

Он также назвал других кандидатов на пост глав министерств, делегированных социал-демократам.