Новые министры: кто войдёт в состав правительства Палуцкаса?

„Мы обсуждали возможный состав Кабинета министров и, конечно, говорили и об именах. А встречи с кандидатами в министры начнутся с завтрашнего дня“, - сказал Г. Палуцкас в четверг после встречи с президентом.
„Завтра президент, видимо, встретится с кандидатами на посты министров иностранных дел и обороны“, - сказал он, подтвердив, что на эти посты предлагаются К. Будрис и Д. Шакалене.
Он также назвал других кандидатов на пост глав министерств, делегированных социал-демократам.
„В Министерство образования, науки и спорта – Раминта Поповене, в Министерство внутренних дел – будет предложен Нериюс Цесюлис, в Министерство коммуникаций и транспорта – Эугениюс Сабутис“, - сказал Г. Палуцкас, добавив, что Министерство социальной защиты и труда предлагается возглавить Инге Ругинене.
Согласно коалиционному соглашению, Cоциал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) в новом Правительстве будет отвечать за 9 министерств - финансов, обороны, культуры, социальной защиты и труда, коммуникаций и транспорта, здравоохранения, образования, науки и спорта, иностранных дел, внутренних дел.
Демократы „Во имя Литвы“ выдвигают кандидатуры Л. Савицкаса и Ж. Вайчюнаса
Г. Палуцкас также назвал кандидатов, предложенных в правительство Союзом демократов „Во имя Литвы“, за которым закреплены министерства экономики и инноваций, и энергетики.
„Что касается кандидатов от Союза демократов, они уже упоминались в СМИ. Министерство экономики и инноваций – Лукас Савицкас. Министерство энергетики – Жигимантас Вайчюнас. (...)“, - добавил он.
ELTA напоминает, что в четверг Сейм принял решение и утвердил на пост премьер-министра кандидатуру лидера новой левоцентристской коалиции, социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса.
С одобрения Сейма Г. Палуцкас должен будет не позднее чем в течение 15 дней после своего назначения представить парламенту составленный и утвержденный президентом Кабинет министров и внести на рассмотрение программу правительства.