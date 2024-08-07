2024.08.07 16:02

Новейший опрос: в случае избрания нового президента, кто получил бы наибольшую поддержку?

 
ELTA
ru.DELFI.lt
опрос жителей Литвы
опрос жителей Литвы
ФОТО: Shutterstock

После проведенного в июле опроса выяснилось, что наибольшую поддержку из списка правящих, в случае избрания нового главы страны, получила бы Ингрида Шимоните. Ее бы выбрала пятая часть лиц, принявших участие в опросе, сообщает портал 15min.

Результаты опроса, проведенного по заказу портала 15min, свидетельствуют, что самым популярным представителем оппозиции является Ремигиюс Жемайтайтис, он набрал 15 проц. голосов, а среди общественных деятелей – Андрюс Тапинас, которого поддержали бы 14 проц. респондентов.

На четвертом месте, набрав 12 проц. голосов, оказалась председатель парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

Пятое-седьмое места делят министр обороны Лауринас Кащюнас (10 проц.), мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене (10 проц.) и европарламентарий Дайнюс Жалимас (10 проц.), сообщает портал.

За ними следуют: Вилия Блинкявичюте (9 проц.), Игнас Вегеле (7 проц.), Аурелиюс Верига (7 проц.), Габриэлюс Ландсбергис (7 проц.), Эдмундас Якилайтис (6 проц.), Саулюс Сквернялис (6 проц.) и Миндаугас Синкявичюс (5 проц.).

Данные опроса свидетельствуют, что из списка 30 отобранных редакцией потенциальных кандидатов этих четырнадцать лиц упомянули более 5 проц. респондентов.

Опрос жителей Литвы в возрасте 18-75 лет провела компания Norstat.

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