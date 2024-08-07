Новейший опрос: в случае избрания нового президента, кто получил бы наибольшую поддержку?

После проведенного в июле опроса выяснилось, что наибольшую поддержку из списка правящих, в случае избрания нового главы страны, получила бы Ингрида Шимоните. Ее бы выбрала пятая часть лиц, принявших участие в опросе, сообщает портал 15min.