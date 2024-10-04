Новейший опрос: в рейтинге самых популярных партий на второе место поднялась "Заря Немана"

Несмотря на это, на первом месте по-прежнему находится Социал-демократическая партия Литвы во главе с Вилией Блинкявичюте. На выборах в Сейм за нее проголосовали бы 18,3 проц. участников опроса.
По данным исследования, третье место с поддержкой респондентов в 9,2 проц. досталось Союзу Отечества-Христианским демократам Литвы во главе с Габриэлюсом Ландсбергисом.
В пятерку самых популярных партий также вошли союз демократов "Во имя Литвы" под руководством Саулюса Сквернялиса и Союз крестьян и зеленых Литвы во главе с Аурелиюсом Веригой. Эти партии получили соответственно 6,6 и 6,3 проц. голосов респондентов.
Движение либералов, входящее в нынешнюю правящую коалицию в Сейме, осталось на шестом месте с поддержкой в 5,2 проц. Далее следует Партия регионов Литвы, популярность которой среди респондентов составила 2,8 проц.
Еще одна партия из нынешнего правящего большинства – Партия свободы – набрала 2,3 проц. голосов участников опроса и осталась на восьмом месте, а замыкают первую десятку – "Мирная коалиция" (1,9 проц.) и Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (1,3 проц.).
По данным опроса, если бы голосование состоялось уже сейчас, наименьшую поддержку со стороны соотечественников получили бы Союз народа и справедливости во главе с Артурасом Орлаускасом и Литовская народная партия, список которой возглавляет Эдуардас Вайткус. Обе политические силы получили бы по 0,5 проц. голосов избирателей, участвовавших в опросе.
Однако 8,5 проц. опрошенных признались, что не планируют голосовать на выборах, а более пятой части (22,2 проц.) респондентов еще не определились.
Выборы в Сейм пройдут 13 октября.