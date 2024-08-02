Новейший опрос: наибольшая поддержкой пользуются социал-демократы

Правда, по сравнению с опросом, проведенным в марте этого года, поддержка социал-демократов немного снизилась. Тогда их положительно оценивали 20,3 проц. респондентов.
По данным опроса, на втором месте – Союз Отечества – Христианские демократы Литвы. Поддержка этой партии возросла с 7,4 до 10,1 проц. На третьем месте – Союз крестьян и зеленых Литвы. За него проголосовали бы 6,6 проц. опрошенных (в марте – 9,9 проц.).
В пятерку также вошли: возглавляемый Саулюсом Сквернялисом Союз демократов „Во имя Литвы“, чья популярность также снизилась с 9,6 до 6,6 проц. и „Неманская заря“, возглавляемая известным своими антисемитскими заявлениями Ремигиюсом Жемайтайтисом (6,4 проц.).
По данным опроса, наименьшую поддержку получили бы и 5-процентный порог не переступили бы Движение либералов (4,6 проц.), Партия регионов Литвы (3,1 проц.), Партия труда (2,8 проц.), Партия свободы (2,8 проц.) и Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (1,1 проц.).