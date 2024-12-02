Новейшие рейтинги: жесткая оценка Блинкявичюте и скачок „Зари Немана“

После того как лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте отказалась от поста премьер-министра, ее рейтинг снизился на 21%. Первые рейтинги после выборов показали, что жители больше всего доверяют партии „Заря Немана“ и социал-демократам. По данным новейшего опроса компании Baltijos tyrimai, за последний месяц поддержка партии Ремигиюса Жемайтайтиса выросла на 7%.