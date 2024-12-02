Новейшие рейтинги: жесткая оценка Блинкявичюте и скачок „Зари Немана“

По данным новейшего опроса, поддержка Блинкявичюте снизилась с 54 до 33%. 57% респондентов оценили ее неблагоприятно (месяц назад таких было 36%).
Блинкявичюте до сих пор была одним из 4 политиков Литвы, которых респонденты обычно оценивали скорее положительно, чем отрицательно. По данным Baltijos tyrimаi, в апреле 2006 г. положительно Блинкявичюте оценили 73% респондентов.
Опрос, проведенных с 30 октября по 12 ноября, показал, что после выборов на 11% снизилась положительная оценка мэра Ширвинтос Живиле Пинскувене (положительно 34%, отрицательно 48%). Между тем рейтинг отказавшегося после выборов от поста лидера Партии регионов Йонаса Пинскуса снизился на 9% (положительно 28%, отрицательно 49%).
Рейтинг лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Каубаускиса снизился на 5% (положительно 34%, отрицательно 51%). Рейтинги европарламентария Виргилиюса Синкявичюса (положительно 44%, отрицательно 35%), лидера Союза народа и справедливости Пятраса Гражулиса (положительно 22%, отрицательно 66%) и экс-лидера Партии свободы Аушрине Армонайте (положительно 17%, отрицательно 72%) снизились на 4%.
Благоприятнее всего жители оценивают экс-президента Валдаса Адамкуса - 80% оценили положительно и 11% - отрицательно. За ним идет президент Гитанас Науседа, положительно его оценили 73% жителей (20% отрицательно).
Скорее положительно, чем отрицательно жители оценивают экс-президента Далю Грибаускайте – 58% положительно и 32% отрицательно. Лидера „Зари Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса положительно оценили 52%, а отрицательно 36% респондентов. Лидера демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса положительно оценивают 48% жителей, а отрицательно - 43%.
По данным опроса Baltijos tyrimаi, лучше других партийных лидеров сейчас оценивают Жемайтайтиса.
Назначенного на пост премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса положительно и отрицательно оценивают по 40% жителей.
Европарламентария Аурелиюса Веригу положительно оценивают 42%, а отрицательно 44% участников опроса.
По данным опроса, в начале ноября больше половины жителей отрицательно оценивали бывшего главу консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса – 78% отрицательно и 14% положительно.
Больше отрицательных, чем положительных оценок и на счету профессора патриарха консерваторов Витаутаса Ландсбергиса - 74% респондентов оценивают его отрицательно. Армонайте отрицательно оценивают 72% участников опроса, Гражулиса - 66%, главу Литовской народной партии Эдуардаса Вайткуса - 63%, экс-спикера Викторию Чмилите-Нильсен Čmilytę - 52%, Карбаускиса - 51%, мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса - 51%.
Новые лидеры
Опрос показал, что если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, то „Заря Немана“ получила бы голоса 15% участников опроса (в августе партию поддерживали 8% респондентов).
За „Зарей Немана“ идет Литовская социал-демократическая партия - 13,9% (в августе 15,7%).
На третьем месте идет демократический союз „Во имя Литвы“ - 10,4% (в августе - 9,4%).
Четвертую строку рейтинга занимают консерваторы - 9,9% (в августе – 9%).
Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых - 7,5% (в августе – 8,3%) и Движение либералов - 5,1% (в августе – 4,1%).
Далее идет Партия труда - 2,5%, Партия свободы – 2,2%, Литовская партия регионов – 1,8%.
Избирательная акция поляков Литвы–Союз христианских семей (ИАПЛ–СХС) поддержали бы 2% респондентов, а „Свободу и справедливость“ – 1,4%, Национальное объединение поддержали бы 0,8% участников опроса.
1,1% респондентов поддержал бы Литовскую партию зеленых, а 0,2% - Партию народа и справедливости.
Четверть участников опроса (26%) не голосовали бы или не знают, за кого голосовали бы.