2024.12.02 13:29

Новейшие рейтинги: жесткая оценка Блинкявичюте и скачок „Зари Немана“

 
ELTA
Мартина Пикелите
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
Vilija Blinkevičiūtė, Gintautas Paluckas, Remigijus Žemaitaitis
Vilija Blinkevičiūtė, Gintautas Paluckas, Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

После того как лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте отказалась от поста премьер-министра, ее рейтинг снизился на 21%. Первые рейтинги после выборов показали, что жители больше всего доверяют партии „Заря Немана“ и социал-демократам. По данным новейшего опроса компании Baltijos tyrimai, за последний месяц поддержка партии Ремигиюса Жемайтайтиса выросла на 7%.

По данным новейшего опроса, поддержка Блинкявичюте снизилась с 54 до 33%. 57% респондентов оценили ее неблагоприятно (месяц назад таких было 36%).

Блинкявичюте до сих пор была одним из 4 политиков Литвы, которых респонденты обычно оценивали скорее положительно, чем отрицательно. По данным Baltijos tyrimаi, в апреле 2006 г. положительно Блинкявичюте оценили 73% респондентов.

Опрос, проведенных с 30 октября по 12 ноября, показал, что после выборов на 11% снизилась положительная оценка мэра Ширвинтос Живиле Пинскувене (положительно 34%, отрицательно 48%). Между тем рейтинг отказавшегося после выборов от поста лидера Партии регионов Йонаса Пинскуса снизился на 9% (положительно 28%, отрицательно 49%).

Рейтинг лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Каубаускиса снизился на 5% (положительно 34%, отрицательно 51%). Рейтинги европарламентария Виргилиюса Синкявичюса (положительно 44%, отрицательно 35%), лидера Союза народа и справедливости Пятраса Гражулиса (положительно 22%, отрицательно 66%) и экс-лидера Партии свободы Аушрине Армонайте (положительно 17%, отрицательно 72%) снизились на 4%.

Благоприятнее всего жители оценивают экс-президента Валдаса Адамкуса - 80% оценили положительно и 11% - отрицательно. За ним идет президент Гитанас Науседа, положительно его оценили 73% жителей (20% отрицательно).

Скорее положительно, чем отрицательно жители оценивают экс-президента Далю Грибаускайте – 58% положительно и 32% отрицательно. Лидера „Зари Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса положительно оценили 52%, а отрицательно 36% респондентов. Лидера демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса положительно оценивают 48% жителей, а отрицательно - 43%.

Naujausi reitingai

По данным опроса Baltijos tyrimаi, лучше других партийных лидеров сейчас оценивают Жемайтайтиса.

Назначенного на пост премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса положительно и отрицательно оценивают по 40% жителей.

Европарламентария Аурелиюса Веригу положительно оценивают 42%, а отрицательно 44% участников опроса.

По данным опроса, в начале ноября больше половины жителей отрицательно оценивали бывшего главу консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса – 78% отрицательно и 14% положительно.

Больше отрицательных, чем положительных оценок и на счету профессора патриарха консерваторов Витаутаса Ландсбергиса - 74% респондентов оценивают его отрицательно. Армонайте отрицательно оценивают 72% участников опроса, Гражулиса - 66%, главу Литовской народной партии Эдуардаса Вайткуса - 63%, экс-спикера Викторию Чмилите-Нильсен Čmilytę - 52%, Карбаускиса - 51%, мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса - 51%.

Новые лидеры

Опрос показал, что если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, то „Заря Немана“ получила бы голоса 15% участников опроса (в августе партию поддерживали 8% респондентов).

За „Зарей Немана“ идет Литовская социал-демократическая партия - 13,9% (в августе 15,7%).

На третьем месте идет демократический союз „Во имя Литвы“ - 10,4% (в августе - 9,4%).

Четвертую строку рейтинга занимают консерваторы - 9,9% (в августе – 9%).

Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых - 7,5% (в августе – 8,3%) и Движение либералов - 5,1% (в августе – 4,1%).

Naujausi partijų reitingai

Далее идет Партия труда - 2,5%, Партия свободы – 2,2%, Литовская партия регионов – 1,8%.

Избирательная акция поляков Литвы–Союз христианских семей (ИАПЛ–СХС) поддержали бы 2% респондентов, а „Свободу и справедливость“ – 1,4%, Национальное объединение поддержали бы 0,8% участников опроса.

1,1% респондентов поддержал бы Литовскую партию зеленых, а 0,2% - Партию народа и справедливости.

Четверть участников опроса (26%) не голосовали бы или не знают, за кого голосовали бы.

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