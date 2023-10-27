Новейшее оружие для Литовской армии: американские снайперские винтовки и бельгийские пулеметы

Согласно контракту с Соединенными Штатами Америки от 2021 г., литовские солдаты получили современные снайперские винтовки Barrett М107А1 калибра 12,7 мм (.50 BMG). Это безвозмездная поддержка от США. Эти винтовки поставлены с комплектами для обслуживания и поддержки.

Подобное американское оружие было передано литовской армии впервые, оно было выбрано потому, что такое оружие имеется также в арсеналах США и других союзных армий.

В настоящее время на вооружении Литовской армии имеется несколько иной тип оружия Barrett М82А1. В Литовской армии также имеются снайперские винтовки такого же калибра, только других производителей.

Снайперская винтовка Barrett M107A1 создана с использованием новейшего дизайна, технологий производства и материалов. Каждый компонент винтовки был спроектирован так, чтобы быть легче и прочнее, чем ее предшественники. Помимо снижения веса на 1,8 кг, M107A1 оптимизирован для использования с глушителем.