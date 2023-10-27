Новейшее оружие для Литовской армии: американские снайперские винтовки и бельгийские пулеметы

Согласно контракту с Соединенными Штатами Америки от 2021 г., литовские солдаты получили современные снайперские винтовки Barrett М107А1 калибра 12,7 мм (.50 BMG). Это безвозмездная поддержка от США. Эти винтовки поставлены с комплектами для обслуживания и поддержки.
Подобное американское оружие было передано литовской армии впервые, оно было выбрано потому, что такое оружие имеется также в арсеналах США и других союзных армий.
В настоящее время на вооружении Литовской армии имеется несколько иной тип оружия Barrett М82А1. В Литовской армии также имеются снайперские винтовки такого же калибра, только других производителей.
Снайперская винтовка Barrett M107A1 создана с использованием новейшего дизайна, технологий производства и материалов. Каждый компонент винтовки был спроектирован так, чтобы быть легче и прочнее, чем ее предшественники. Помимо снижения веса на 1,8 кг, M107A1 оптимизирован для использования с глушителем.
В начале октября, по договору с бельгийским производителем оружия FN Herstal S.A., подписанному в начале 2023 г., Литовской армии была передана первая партия пулеметов FN MINIMI 7.62.
Эти пулеметы современнее и легче, чем системы KSP-58, FN MAG, MG3, используемые в настоящее время Литовской армией. С новыми пулеметами литовские военнослужащие станут еще мобильнее и смогут лучше выполнять задачи.
Кроме того, этот пулемет может обслуживать один солдат, вместо двух солдат, которые обслуживали пулеметы КСП-58 старой модели. Вторую партию пулеметов планируется получить в декабре.
К пулеметам MINIMI 7.62 могут быть прикреплены различные оптические устройства, повышающие точность и эффективность даже в темное время суток.
Хотя Литва приобрела этот тип пулемета впервые, он широко используется в странах НАТО – это самый массовый пулемет калибра 7,62×51 мм, используемый западными армиями.