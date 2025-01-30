2025.01.30 12:40

Новая ротация американских военных сил приступила к службе в Литве

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Новая ротация американских военных сил приступила к службе в Литве
Новая ротация американских военных сил приступила к службе в Литве
ФОТО: srž. sp. K. Kavolėlis | KAM nuotraukos

В среду в Пабраде к службе приступил 11-й ротационный батальон Соединенных Штатов Америки. Как сообщило Министерство обороны, два батальона 3-й пехотной дивизии США, которые будут служить в Литве в течение девяти месяцев, будут тренироваться с солдатами страны и другими союзниками.

„США являются основой евроатлантической безопасности и на протяжении многих лет демонстрируют свою поддержку Литве. Продолжающееся военное присутствие США в Литве и одновременно на северо-восточном фланге НАТО является лучшим сдерживающим фактором, поскольку агрессоров, не уважающих суверенитет государств, можно сдержать только железной волей к самообороне и надлежащей подготовкой. Безопасность внешних границ НАТО – это безопасность и престиж всего Альянса, поэтому мы особенно ценим тот факт, что США остаются нашим стратегическим союзником и вместе с Литвой решительно противостоят потенциальным угрозам“, - цитируется в сообщении министр обороны Довиле Шакалене.

Как указывает министерство, американцы будут тренироваться вместе Пехотной бригадой „Жемайтия“ имени Великого гетмана литовского Яна Кароля Ходкевича.

Присутствие сил США и НАТО в Литве является ключевым сдерживающим фактором. США приняли решение о постоянном размещении американских ротационных сил в Балтийском регионе. Со своей стороны Литва обязуется приложить все усилия для того, чтобы прибывающим американским войскам была предоставлена вся необходимая поддержка принимающей страны и была создана соответствующая инфраструктура. С 2019 года в Литве проводится ротация тяжелых батальонов США.

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