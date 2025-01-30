Новая ротация американских военных сил приступила к службе в Литве

„США являются основой евроатлантической безопасности и на протяжении многих лет демонстрируют свою поддержку Литве. Продолжающееся военное присутствие США в Литве и одновременно на северо-восточном фланге НАТО является лучшим сдерживающим фактором, поскольку агрессоров, не уважающих суверенитет государств, можно сдержать только железной волей к самообороне и надлежащей подготовкой. Безопасность внешних границ НАТО – это безопасность и престиж всего Альянса, поэтому мы особенно ценим тот факт, что США остаются нашим стратегическим союзником и вместе с Литвой решительно противостоят потенциальным угрозам“, - цитируется в сообщении министр обороны Довиле Шакалене.