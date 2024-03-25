Новая инициатива "4 процента" призывает политиков договориться о 4% ВВП на оборону

Как отмечается в сообщении об инициативе, 57% жителей Литвы согласны с тем, чтобы Литва выделяла на оборону 4% валового внутреннего продукта (ВВП), и примерно 7 из 10 респондентов хотят, чтобы политики как можно скорее договорились о финансировании обороны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией Norstat LT в феврале этого года.

Инициативу поддерживают организация Blue/Yellow , компании Telia Lietuva, Bitė Lietuva, Tele2, Tesonet, Vinted, группа предприятий Teltonika, HISK, Mantinga, Baltic Classifieds Group, ACC Distribution, Hostinger, Omnisend, Furniture1, Nord Security, Oxylabs, Surfshark, Telia Global Services Lithuania, Cybercare, Adtractive, Mediatech, Dokobit, профессиональное объединение юристов Walless и баскетбольные клубы "БК Жальгирис" и "Ритас". Планируется, что в будущем к инициативе "4 процента" присоединятся еще больше сторонников.

Авторы инициативы призывают всех граждан, неравнодушных к безопасности Литвы, подписать петицию на сайте www.4procentai.lt и тем самым побудить политиков как можно скорее договориться о выделении 4% ВВП на оборону Литвы. Подписание петиции занимает менее минуты и может быть осуществлено с помощью мобильной подписи, Smart-ID или другого электронного средства идентификации личности.

Все подписи, собранные инициативой "4 процента", вместе с текстом петиции будут переданы президенту Литовской Республики, Сейму и Правительству. Это планируется сделать во время весенней сессии Сейма.

С утверждением, чтобы Литва выделяла на оборону 4% ВВП, не согласны 22,8% жителей, а пятая часть опрошенных (20,5%) не имеют своего мнения – они ни согласны, ни не согласны. Выделение 4% ВВП на оборону чаще поддерживают жители крупных городов.