Несколько сотен человек после бури все еще остаются без электричества, президент считает, что тест не пройден

„Как я уже упоминал, мы получили идеальный „стресс-тест“. Но мы его провалили. Как ESO, так и Национальный центр управления кризисами, мягко говоря, нехорошо справились с ситуацией. Хотя сейчас на самом деле делают все, что могут, чтобы всем включить электричество“, – сказал журналистам Науседа.
„В первую очередь, вне всякого сомнения, инвестиции, чтобы исправить все слабые места в нашей системе. Такие работы, такие инвестиции уже делали. И они на самом деле помогли уменьшить число людей, которые остаются без электричества“, – заметил он.
Президент заверил, что ESO делает все возможное, чтобы восстановить поставки электричества тем, у кого его нет. Однако он подчеркнул, что когда процесс длится больше недели – это ненормально.
„Отсутствие электричества до сих пор - это ненормальная ситуация. И компенсации, которые, на мой взгляд, незначительные, вряд ли исправят ситуацию“, – сказал Науседа.
5 августа ESO сообщила, что без электричества остаются еще 400 потребителей.
По данным ESO, число клиентов без электричества в понедельник немного увеличилось из-за сообщений из садов и усадеб, поступивших в выходные. Кроме того, остались отдельные сложные случаи.
Напомним, что после бури, которая началась в воскресенье, 28 июля, ESO решила выплатить компенсации тем потребителям, которые остались без электричества больше чем на 72 часа.