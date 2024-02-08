Неожиданные обещания кандидатов в президенты: предлагают "венгерский опыт" и тысячные выплаты на младенцев

Он назвал и важнейший интерес Литвы – всесторонняя и последовательная помощь международной общины Украине, необходимость требовать ответственности России и Беларуси .

В сфере внешней политики обещает добиваться, чтобы национальные интересы Литвы были отражены в повестке союзников, особенно США , Германии , Польши , стран Балтии и Северных стран и все действия осуществлялись совместно: "Мои приоритеты: лидерство в ЕС и НАТО".

Кандидат Партии свободы, известный юрист Дайнюс Жалимас представил программу на своем портале. Он обещает быть одинаково справедливым ко всем президентом.

Кто станет кандидатом, мы узнаем только в апреле, когда ГИК проверит все собранные подписи. Программы кандидаты должны представить до 8 марта, некоторые это сделали сейчас.

На данным момент в Главизбирком обратились 11 кандидатов, 5 февраля заявку на регистрацию подала Шимоните, а 6 февраля - депутат Ремигиюс Жемайтайтис .

Три основных кандидата – Гитанас Науседа , Ингрида Шимоните и Игнас Вегеле свои программы пока не представили.

"Я буду последовательно лелеять и защищать традиционные ценности – семью, Народ, государство, язык, историю, гражданственность и демократию", – обещает он и заявляет, что не будет предлагать и поддерживать принятие международных конвенций, разрушающих традиционные ценности и понятие института семьи, не будет одобрять узаконивание однополых отношений.

Кандидат Литовского союза крестьян и зеленых Верига представил свою программу в декабре 2023 года. Ее можно найти на сайте кандидата.

По его мнению президент должен быть первым среди равных, а не выше других.

"Государство должно действенно выполнять свои обязанности и пресекать любое проявление ненависти: гомофобии, мизогинии, антисемитизма, а также разжигание насилия и дискриминации", – подчеркнул кандидат.

Жалимас сказал, что если будет избран, будет поддерживать постоянный и всесторонний диалог с правительством и парламентом.

Политик обещает руководствоваться ценностями традиционной семьи и благосостояния ребенка. Он считает, что надо укреплять статус русского языка и его значение для государства.

Верига считает, что надо решать демографическую проблему, а не смиряться с сокращением численности населения, впуская мигрантов.

Он обещает инициировать программу возвращения эмигрантов, с помощью парламента увеличивать выплаты на детей, снизить подоходный налог для семей с тремя детьми до 5% и освободить от него семьи, в которых больше 3 детей.

Политик считает, что надо увеличивать выплаты молодым семьям на жилье, сделать общественный транспорт бесплатным для детей до 16 лет.

Он обещает осуществлять концепцию всеобщей обороны, добиваться размещения немецкой бригады. Однако Верига не приветствует всеобщую воинскую повинность. Он выступает за воспитание молодежи в духе патриотизма и проводить курсы военной подготовки в вузах и коллегиях.