Неожиданные обещания кандидатов в президенты: предлагают "венгерский опыт" и тысячные выплаты на младенцев

Три основных кандидата – Гитанас Науседа, Ингрида Шимоните и Игнас Вегеле свои программы пока не представили.
На данным момент в Главизбирком обратились 11 кандидатов, 5 февраля заявку на регистрацию подала Шимоните, а 6 февраля - депутат Ремигиюс Жемайтайтис.
Кто станет кандидатом, мы узнаем только в апреле, когда ГИК проверит все собранные подписи. Программы кандидаты должны представить до 8 марта, некоторые это сделали сейчас.
Жалимас обещает быть одинаково справедливым ко всем
Кандидат Партии свободы, известный юрист Дайнюс Жалимас представил программу на своем портале. Он обещает быть одинаково справедливым ко всем президентом.
В сфере внешней политики обещает добиваться, чтобы национальные интересы Литвы были отражены в повестке союзников, особенно США, Германии, Польши, стран Балтии и Северных стран и все действия осуществлялись совместно: "Мои приоритеты: лидерство в ЕС и НАТО".
Жалимас сказал, что если будет избран, будет поддерживать постоянный и всесторонний диалог с правительством и парламентом.
Он акцентирует верховенство закона.
Немало внимания Жалимас уделяет правам человека, он обещает бороться за достоинство каждого человека.
"Государство должно действенно выполнять свои обязанности и пресекать любое проявление ненависти: гомофобии, мизогинии, антисемитизма, а также разжигание насилия и дискриминации", – подчеркнул кандидат.
По его мнению президент должен быть первым среди равных, а не выше других.
Верига будет защищать традиционные ценности
Кандидат Литовского союза крестьян и зеленых Верига представил свою программу в декабре 2023 года. Ее можно найти на сайте кандидата.
"Я буду последовательно лелеять и защищать традиционные ценности – семью, Народ, государство, язык, историю, гражданственность и демократию", – обещает он и заявляет, что не будет предлагать и поддерживать принятие международных конвенций, разрушающих традиционные ценности и понятие института семьи, не будет одобрять узаконивание однополых отношений.
Политик обещает руководствоваться ценностями традиционной семьи и благосостояния ребенка. Он считает, что надо укреплять статус русского языка и его значение для государства.
Верига считает, что надо решать демографическую проблему, а не смиряться с сокращением численности населения, впуская мигрантов.
Он обещает инициировать программу возвращения эмигрантов, с помощью парламента увеличивать выплаты на детей, снизить подоходный налог для семей с тремя детьми до 5% и освободить от него семьи, в которых больше 3 детей.
Политик считает, что надо увеличивать выплаты молодым семьям на жилье, сделать общественный транспорт бесплатным для детей до 16 лет.
Он обещает осуществлять концепцию всеобщей обороны, добиваться размещения немецкой бригады. Однако Верига не приветствует всеобщую воинскую повинность. Он выступает за воспитание молодежи в духе патриотизма и проводить курсы военной подготовки в вузах и коллегиях.
Верига выступает за верховенство национального права. "Буду поддерживать Украину в войне против России. Восстановлю такие прагматичные политические и экономические отношения с Китаем, какие есть у других стран ЕС", – обещает кандидат.
Он намерен сделать все, чтобы государство вернуло контроль над стратегическими компаниями, такими как АО Ignitis grupė, обещает учредить Государственный коммерческий банк.
Туткус: возьмем на заметку положительный венгерский опыт
Самовыдвиженец, бывший командарм Валдас Туткус на своем сайте представил 10 пунктов своей программы.
"Литовская земля не будет полем боя. Я обеспечу мирную и безопасную жизнь граждан".
Туткус обещает восстановить и укрепить отношения со всеми соседними странами, чтобы Литва возродилась как транзитный центр.
Он обещает вернуть в руки государства стратегические компании, поощрять развитие всего нового и технологий, остановить "нечестную" вырубку лесов.
"Будем укреплять и лелеять семью, ее ценности. Будет учреждено Министерство семьи. На каждого новорожденного будут выплачивать 10 000 евро. Молодым семьям будут выдавать льготные кредиты, часть кредита будут списывать после рождения очередного ребенка. Если в семье будет 4 детей, кредит погасит государство. Будем решать вопрос выделения государственной земли. Возьмем на заметку положительный венгерский опыт", – сказано в программе Туткуса.
В программе указано стремление к возвращению лита, учреждение государственного коммерческого банка.
В программе сказано, что литовская Конституция и законы будут выше европейского права.
Вайткус - за переговоры с Россией
Еще один самовыдвиженец Эдуардас Вайткус заявляет, что в Литве не должно быть принудительной службы в армии и всеобщей воинской обязанности.
"Остановка войны на территории Украины и инициирование переговоров с Россией о новом неделимом мире во всей Европе", – пишет он.
Вайткус обещает референдумы о "Лиссабонском соглашении ЕС" и "об узаконивании НАТО".
Он считает, что американская база в Шяуляй незаконна, поскольку Конституция запрещает размещать в Литве военные базы других стран.
"Восстановление и поддержание добрососедских отношений со всеми непосредственными соседями. Отношения с другими странами должны базироваться на принципах равноправия. Важно соблюдать принцип невмешательства во внутренние дела других стран", – сказано в программе кандидата.
Вайткус считает, что надо упразднить закон, запрещающий покупку электричества у Беларуси, он предлагает убрать из Литвы "мнимого президента Беларуси".
Он предлагает реформировать национальное радио и телевидение, принять закон об иноагентах.
В программе Вайткуса сказано о ликвидации службы госзакупок, национализации стратегических объектов, упразднении Конституционного суда, предании огласке архивов КГБ, "узаконить в Конституции использование наличных", провести референдум о евро, запретить "пропаганду ЛГБТ" в школах и образовательных учреждениях.
Он выступает за освобождение от наказания в виде лишения свободы лиц, которые сознались в совершении экономических преступлений, упразднить срок давности в сфере экономических преступлений.
"Все энергоресурсы (горючее, газ, электричество и т.д.) жители Литвы должны покупать по максимально низким ценам", – пишет Вайткус.
Delfi не нашел программы кандидата Партии труда Андрюса Мазурониса, кандидата демократического союза "Во имя Литвы" Гедримаса Еглинскаса, самовыдвиженца Зенонаса Андруленаса и Ремигиюса Жемайтайтиса.