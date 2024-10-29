Неожиданное поражение: Партия регионов Литвы осталась без мандатов в Сейме

„В первом туре был довольно большой отрыв. Я представлял, что второй тур будет как минимум нейтральным, однако социал-демократам удалось объединить левоцентристов – и „Во имя Литвы“, и „крестьяне“, и Партия труда как-то объединились. Это было немного неожиданно“, — сказал Й. Пинскус агентству Elta во вторник.
Отвечая на вопрос, какая судьба ждет возглавляемую им политическую силу, не получившую ни одного мандата на выборах в Сейм, председатель Партии регионов Литвы заявил, что не торопится с решением.
„Хороший вопрос. 6 ноября у нас будет правление партии, а затем совет. Мы обсудим все итоги, каковы перспективы и какие цели на будущее. Тогда все станет понятнее“, – сообщил он.
Во втором туре выборов, состоявшемся в воскресенье, в Делтувском южном одномандатном округе социал-демократ Индре Кижене с 53,61 проц. голосов одержала победу над председателем Партии регионов Литвы Й. Пинскусом, получившим 42,24 проц. голосов.
Два других кандидата от Партии регионов Литвы – Андрюс Палёнис, баллотировавшийся по Дайнавскому округу, и Антанас Винкус, баллотировавшийся по округу Куршо, также потерпели поражение в повторном голосовании. Оба кандидата также проиграли представителям социал-демократов.
В многомандатном округе Партия регионов Литвы на выборах в Сейм не преодолела 5-прцентный барьер, набрав всего 1,9 проц. голосов избирателей.