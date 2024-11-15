Нельзя терпеть антисемитизм: немецкие фонды обратились к президенту Литвы

„Сегодня дальнейшие отношения между Литвой и Германией, основанные на общих ценностях, находятся под угрозой. (...) Я прошу гражданское общество Литвы попытаться убедить победившую на выборах Социал-демократическую партию отказаться от коалиции с антисемитами“, - в открытом письме цитируется член немецкого Бундестага и представитель Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.

„Послание гражданского общества как Германии, так и Литвы единодушно: нельзя терпеть антисемитизм. Поэтому, как представители немецких фондов и друзья Германии, мы ценим выраженную Вами твердую позицию относительно нетерпимости к антисемитизму в Литве. Призываем принять меры для того, чтобы для антисемитских сил или их назначенцев не нашлось места не только в Правительстве, но и в правящей коалиции Сейма Литовской Республики“, - говорится в обращении, адресованном Г. Науседе.