Некоторые из представителей "Зари Немана" намерены участвовать в митинге против налога на недвижимость

В митинге против налога на недвижимость намерена участвовать и депутат от фракции „неманцев“ Лина Шуките-Корсаке. Однако депутат заявила агентству Elta, что пока не приняла решения об участии.

„Мне звонят однопартийцы из районов, спрашивают, что делать – я говорю, приходите, не бойтесь участвовать. Придут и наши депутаты Сейма, обещали и Айдас Гедвилас и Дайнорас Брадаускас“, — сказал он.

„Думаю, что точно придут. Это похвально, люди собираются, и мне лично это очень нравится. Это хорошая форма выражения демократии. Эти люди как раз очень поддержат нас, правящее большинство, потому что пикет будет направлен против бывшего правительства. Мы должны его поддержать“, — сказал Р. Жемайтайтис агентству Elta.

В среду министр финансов Римантас Шаджюс заявил, что Кабинет министров на следующей неделе представит не только основные положения по планируемому налогу на недвижимость, но и более подробно изложит другие разрабатываемые налоговые изменения.

Однако Р. Жемайтайтис уверяет, что „Заря Немана“ пока не решила, как будет голосовать по поводу вносимого правительством налога на недвижимость. По его словам, „неманцы“ не поддержат всеобщность налога на недвижимость.

„Правительство внесло проект, мы по нему выразили массу замечаний. Всё в руках правительства. Мы в коалиции сказали, что плохо и что нужно исправить“, — пояснил парламентарий.