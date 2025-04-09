Некоторые из представителей "Зари Немана" намерены участвовать в митинге против налога на недвижимость

„Думаю, что точно придут. Это похвально, люди собираются, и мне лично это очень нравится. Это хорошая форма выражения демократии. Эти люди как раз очень поддержат нас, правящее большинство, потому что пикет будет направлен против бывшего правительства. Мы должны его поддержать“, — сказал Р. Жемайтайтис агентству Elta.
„Мне звонят однопартийцы из районов, спрашивают, что делать – я говорю, приходите, не бойтесь участвовать. Придут и наши депутаты Сейма, обещали и Айдас Гедвилас и Дайнорас Брадаускас“, — сказал он.
В митинге против налога на недвижимость намерена участвовать и депутат от фракции „неманцев“ Лина Шуките-Корсаке. Однако депутат заявила агентству Elta, что пока не приняла решения об участии.
В среду министр финансов Римантас Шаджюс заявил, что Кабинет министров на следующей неделе представит не только основные положения по планируемому налогу на недвижимость, но и более подробно изложит другие разрабатываемые налоговые изменения.
Однако Р. Жемайтайтис уверяет, что „Заря Немана“ пока не решила, как будет голосовать по поводу вносимого правительством налога на недвижимость. По его словам, „неманцы“ не поддержат всеобщность налога на недвижимость.
„Правительство внесло проект, мы по нему выразили массу замечаний. Всё в руках правительства. Мы в коалиции сказали, что плохо и что нужно исправить“, — пояснил парламентарий.
„Тот налог, который сейчас отрегулирован, сегодня вполне эффективно действует и функционален. Мы придерживаемся той же позиции, ничего не меняется. (...) Как мы можем его поддержать, если мы еще не видели проекта? Если он будет таким, каким был — с нулевым — мы его точно не поддержим, потому что он в корне противоречит нашим предвыборным обещаниям и самой идеологии“, — подчеркнул он.
27 апреля на Кафедральной площади организуется митинг против налога на недвижимость — „НЕТ налогу на жилье“. Как сообщается в социальной сети Facebook, организаторами мероприятия мероприятие выступает ассоциация Atoveiksmis и представляющийся общественным деятелем Раймондас Шимайтис, который в прошлом году несколько раз публично сжигал радужные флаги.
Движение семей Литвы также открыто поддерживает данное мероприятие и призывает к участию в нем.
Представитель мэрии Вильнюса Габриэлюс Грубинскас подтвердил агентству Elta, что уже выдано разрешение на проведение этого митинга при участии до 30 000 человек.