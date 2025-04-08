2025.04.08 09:45

Некоторые депутаты использовали средства налогоплательщиков для поездок ночью и в праздничные дни

 
Elta
Лаурина Вирелюнайте
Индре Юрченкайте
Matas Maldeikis, Vytautas Sinica, Vytautas Kernagis (DELFI koliažas)
Matas Maldeikis, Vytautas Sinica, Vytautas Kernagis (DELFI koliažas)
ФОТО: Delfi

Некоторые парламентарии активно используют канцелярские средства Сейма для оплаты транспортных услуг или краткосрочной аренды автомобиля. И хотя расходы на транспорт членов Сейма оплачиваются, как показывают данные, собранные Delfi, похоже, что многие из их поездок были не рабочими, а личными – услугами пользовались внерабочее время, в выходные или праздничные дни.

Наиболее частым пользователем услуг по вызову такси и краткосрочной аренды автомобилей был консерватор Матас Малдейкис, который использовал средства налогоплательщиков для путешествий по выходным, в канун Рождества, в Рождество и в Новый год.

По данным Delfi, с ноября прошлого года по февраль текущего года политик потратил на эти услуги 952 евро.

Однако возникают вопросы и относительно поездок других парламентариев.

Услугами такси в ночное время и во время праздников пользовались однопартийцы М. Малдейкиса Витаутас Кярнагис, Дайва Ульбинайте, Лауринас Кащюнас, Пауле Кузмицкене и Аудронюс Ажубалис.

В список также вошли социал-демократы Кястутис Вилкаускас, министр социальной защиты и труда Инга Ругинене и лидер партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас.

Канцелярия Сейма также оплатила транспортные расходы некоторых парламентариев, которые путешествовали в праздничные и выходные дни на поезде. Среди них либерал Виктория Чмилите-Нильсен, социал-демократы Лауринас Шедвидис, Рамунас Вижинтас и Ингрида Бразюлене, а также консерватор Арвидас Анушаускас.

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