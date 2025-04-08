Некоторые депутаты использовали средства налогоплательщиков для поездок ночью и в праздничные дни

Наиболее частым пользователем услуг по вызову такси и краткосрочной аренды автомобилей был консерватор Матас Малдейкис, который использовал средства налогоплательщиков для путешествий по выходным, в канун Рождества, в Рождество и в Новый год.

По данным Delfi, с ноября прошлого года по февраль текущего года политик потратил на эти услуги 952 евро.

Однако возникают вопросы и относительно поездок других парламентариев.

Услугами такси в ночное время и во время праздников пользовались однопартийцы М. Малдейкиса Витаутас Кярнагис, Дайва Ульбинайте, Лауринас Кащюнас, Пауле Кузмицкене и Аудронюс Ажубалис.