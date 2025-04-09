Некоторые депутаты использовали государственные средства для покупки вещей у однопартийцев

„Это сувенир в дар католической публике, той части общества, которая интересуется моей деятельностью, и подарок показался мне очень уместным и получил очень положительные отзывы. И я могу только радоваться, что их создает жена члена партии“, - сказал он порталу.

В свою очередь, представитель партии „Заря Немана“ Дайнюс Варнас за 600 евро приобрел у самозанятого лица Валдаса Килписа 6 услуг по „постам/фотографиям в социальной сети Facebook“. Правда, по данным портала, в объявлении, размещенном на сайте Паневежского городского самоуправления шесть лет назад, и Д. Варнас, и В. Килпис были указаны в качестве представителей Литовской ассоциации друзей пути Святого Иакова. Это подтвердил и сам парламентарий.