Некоторые депутаты использовали государственные средства для покупки вещей у однопартийцев

Хотя членам Сейма запрещено заключать договоры с близкими лицами, указанными в Законе о согласовании публичных и частных интересов: супругами, партнерами, родителями, детьми, братьями, сестрами, внуками и их супругами или партнерами, - при анализе данных были зафиксированы случаи, когда парламентарии приобретали товары или услуги у других лиц из своего близкого окружения.
Представитель „Национального объединения“ в Сейме Витаутас Синица в середине декабря прошлого года приобрел у малого сообщества Tradere 20 настенных календарей „Католическая Литва 2025“ стоимостью 280 евро. Правда, глава этого сообщества Моника Парчяускене является женой Марюса Парчяускаса, однопартийца В. Синицы.
Сам В. Синица заявил, что он интересовался и выяснил, что такая покупка не считается нарушением.
„Это сувенир в дар католической публике, той части общества, которая интересуется моей деятельностью, и подарок показался мне очень уместным и получил очень положительные отзывы. И я могу только радоваться, что их создает жена члена партии“, - сказал он порталу.
Услуги по контенту в социальных сетях
В свою очередь, представитель партии „Заря Немана“ Дайнюс Варнас за 600 евро приобрел у самозанятого лица Валдаса Килписа 6 услуг по „постам/фотографиям в социальной сети Facebook“. Правда, по данным портала, в объявлении, размещенном на сайте Паневежского городского самоуправления шесть лет назад, и Д. Варнас, и В. Килпис были указаны в качестве представителей Литовской ассоциации друзей пути Святого Иакова. Это подтвердил и сам парламентарий.
„Где мы только не были“, - сказал депутат Сейма, подчеркнув, что В. Килпис для него скорее коллега, чем близкий друг.
„Но нам приходилось работать вместе, да“, - признал политик.
Покупали услуги у своих однопартийцев
Член Союза демократов „Во имя Литвы“ Домас Гришкявичюс за 60 евро приобрел фотоуслуги у однопартийца Айридаса Жиловаса, а социал-демократ Индре Кижене за 150 евро приобрела услуги связи у коллеги по партии Ауксе Контримене.
В свою очередь, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен уже три месяца подряд закупает услуги по подготовке информации, связанной с парламентской деятельностью, у специалиста по коммуникациям Арунаса Армалиса, который уже некоторое время сотрудничает с либералами. Это обходилось парламентарию в 600 евро ежемесячно.
Направляли средства на самообразование
Некоторые депутаты Сейма направляли средства налогоплательщиков на саморазвитие – приобрели курсы по коммуникации „Успешный член Сейма“ у компании Storyteller. Эту компанию возглавляет Лютаурас Улявичюс, специалист по связям с общественностью, ранее работавший с Союзом крестьян и зеленых Литвы.
По данным портала, обучение стоимостью 99 евро приобрели социал-демократ Саулюс Чаплинкас, представитель „Зари Немана“ Каролис Неймантас и представитель „Национального объединения“ В. Синица. Последний политик сообщил, что остался доволен курсами.
„Это были курсы, посвященные вопросам коммуникации как для членов Сейма, так и для их советников. Это было полезно, я много узнал о том, как использовать современные инструменты в коммуникации, об анализе данных и формировании имиджа в целом“, - сказал он.
В свою очередь В. Синица подчеркнул, что это была не одна лекция, а целая серия.
В настоящее время каждому члену Сейма на выполнение парламентской деятельности выплачивается 0,8 средней месячной заработной платы – примерно 1,8 тыс. евро в месяц.