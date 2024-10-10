Не приглашенный на встречу с президентом глава МИД Литвы: президент выбрал фаворитов и хочет им помочь

„Не получается расценивать это по-другому, кроме как поддержку социал-демократов в оставшиеся дни. Президент выбрал своих фаворитов, он хочет им помочь“, – заявил Г. Ландсбергис журналистам в Каунасе после голосования.
„Но, по правде говоря, есть из-за чего. Глядя на последние опросы, мы видим последовательное ухудшение рейтингов (социал-демократов – ELTA). Это значит, что они теряют электорат, это значит, что им не удалось донести тот посыл, который радикалы переняли у социал-демократов. А это рискованно“, – добавил он.
По словам Г. Ландсбергиса, консерваторы не намерены „создавать проблемы“ из-за того, что их не пригласили на встречу с президентом.
„Со своей стороны, желая президенту успехов в том, что он делает, мы пытаемся помочь. Если наша помощь заключается в том, чтобы не создавать проблему на таком ровном месте – мы обязательно так и сделаем. Желаю всем успехов и побед“, – сказал он.
В свою очередь президент Г. Науседа заявил во вторник, что решил не приглашать лидеров партии консерваторов на встречу перед выборами в целях „экономии времени“. Глава государства подчеркнул, что в последнее время к нему поступает много вопросов и звонков от представителей этой партии, поэтому он пришел к выводу, что все уже сказано.
ELTA напоминает, что за пару недель до выборов в Сейм президент начал цикл встреч с лидерами парламентских партий. Глава государства уже встретился с председателем Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Вилией Блинкявичюте, лидером Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунасом Карбаускисом, главой союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюсом Сквернялисом, председателем Движения либералов Викторией Чмилите-Нильсен, лидером Партии свободы Аушрине Армонайте и председателем Партии регионов Литвы Йонасом Пинскусом.
Однако глава государства так и не спланировал встречу с лидерами Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), у которых на сегодняшний день самая большая фракция в Сейме.
Премьер-министр Ингрида Шимоните, возглавляющая список консерваторов на выборах в Сейм, на прошлой неделе так и не ответила на вопрос агентства Elta, видит ли она потребность в обсуждении предстоящего избирательного цикла с президентом. Однако политик дала понять, что в случае получения приглашения на встречу она не откажется от беседы с президентом.