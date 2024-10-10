Не приглашенный на встречу с президентом глава МИД Литвы: президент выбрал фаворитов и хочет им помочь

„Не получается расценивать это по-другому, кроме как поддержку социал-демократов в оставшиеся дни. Президент выбрал своих фаворитов, он хочет им помочь“, – заявил Г. Ландсбергис журналистам в Каунасе после голосования.

„Но, по правде говоря, есть из-за чего. Глядя на последние опросы, мы видим последовательное ухудшение рейтингов (социал-демократов – ELTA). Это значит, что они теряют электорат, это значит, что им не удалось донести тот посыл, который радикалы переняли у социал-демократов. А это рискованно“, – добавил он.

По словам Г. Ландсбергиса, консерваторы не намерены „создавать проблемы“ из-за того, что их не пригласили на встречу с президентом.