Навицкене уходит с поста министра соцзащиты и труда Литвы

"Я только что приняла одно из самых трудных решений в своей жизни. Я направила заявление об отставке премьер-министру Ингриде Шимоните“, - написала министр в своем аккаунте в Facebook в среду вечером, указав, что более подробно прокомментирует принятые решения в четверг утром.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что представила президенту постановление об отставке министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.
"Постановление представлено президенту сегодня утром“, – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме.
"Мы договорились, что эту ситуацию можно рассматривать как минимум по-разному. Потому что, если в этих дискуссиях министру придется отвечать на вопросы и уделять этому время, то это будет мешать стабильной работе министерства. Была обоюдная договоренность, что министру будет проще уйти из министерства и позволить министерству работать стабильно“, – пояснила премьер.
Президент Гитанас Науседа немногим ранее заявил, что, получив постановление, он немедленно его подпишет.
"Мы обсудили с премьер-министром Ингридой Шимоните ситуацию, связанную с министром социальной защиты и труда Моникой Навицкене. Премьер-министр в ближайшее время внесет предложение об увольнении Моники Навицкене с поста министра. Это представление я немедленно подпишу“, – заявил Г. Науседа журналистам после встречи с премьер-министром.
На вопрос об уязвимости М. Навицкене из-за ее связей с владелицей финансово-технологической компании Foxpay Евой Тринкунайте и ее партнером Вильгельмасом Германасом, который отбывал срок за мошенничество, президент подчеркнул – у министра очень серьезные проблемы.
„Я считаю, что вообще-то не уязвима, а на самом деле у нее очень серьезные проблемы. Если министр апеллирует к тому, что есть человеческие ошибки, то я бы сказал так: есть два типа ошибок – простые и роскошные ошибки. Так что Моника Навицкене выбрала путь роскошных ошибок и должна за это ответить“, – заявил Г. Науседа, комментируя объяснения министра, представленные в четверг утром.
ELTA напоминает, что компания Foxpay и ее бывший член правления, супруг М. Навицкене Миндаугас Навицкас оказались в центре внимания после того, как стало известно, что Центробанк Литвы проводит проверку вышеупомянутой финтех-компании. В свою очередь, генеральный прокурор Нида Грунскене поручила Службе специальных расследований (ССР) провести проверку фактических обстоятельств по вопросам деятельности компании, поднятым в публичном поле.
Foxpay также стала объектом расследования правительственной Координационной комиссии по защите объектов, критически важных для национальной безопасности. В среду стало известно, что последняя не разрешила владелице Foxpay Еве Тринкунайте приобрести компанию LITLAB, основным акционером которой является супруг министра М. Навицкас. Сообщается, что еще в процессе рассмотрения будущей сделки владелица Foxpay изменила планы и передумала, однако комиссия проверила компанию по собственной инициативе и установила, что инвестор не соответствует требованиям закона о защите объектов государственного значения.
В среду портал 15min.lt сообщил, что в прошлом году министр летала в Дубай на частном самолете вместе с Е. Тринкунайте и ее партнером В. Германасом.