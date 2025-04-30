Науседене: активная деятельность первых леди и джентльменов – важный инструмент укрепления межгосударственных связей

Участники программы обсудили значимость „мягкой силы“ и эффективные способы ее применения для решения глобальных гуманитарных проблем. Первые леди и джентльмены также рассмотрели вопросы культурной дипломатии, образования и исторической памяти. Особое внимание было уделено развитию диалога, использованию инструментов публичной дипломатии, обмену опытом и реализации совместных инициатив как ключевым условиям достижения долгосрочного прогресса и устойчивых решений, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации президентской службы.

„Сегодня мы всё больше осознаем, что „мягкая сила“ – это важный инструмент в решении глобальных вызовов. Партнерство, обмен опытом и совместные инициативы не только укрепляют международные связи, но и способствуют более эффективному реагированию на гуманитарные потребности. Мы несем ответственность не только за имидж своих стран в мире, но и за продвижение диалога, взаимопонимания и сотрудничества“, – сказала Науседене.