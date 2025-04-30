Науседене: активная деятельность первых леди и джентльменов – важный инструмент укрепления межгосударственных связей

Участники программы обсудили значимость „мягкой силы“ и эффективные способы ее применения для решения глобальных гуманитарных проблем. Первые леди и джентльмены также рассмотрели вопросы культурной дипломатии, образования и исторической памяти. Особое внимание было уделено развитию диалога, использованию инструментов публичной дипломатии, обмену опытом и реализации совместных инициатив как ключевым условиям достижения долгосрочного прогресса и устойчивых решений, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации президентской службы.
„Сегодня мы всё больше осознаем, что „мягкая сила“ – это важный инструмент в решении глобальных вызовов. Партнерство, обмен опытом и совместные инициативы не только укрепляют международные связи, но и способствуют более эффективному реагированию на гуманитарные потребности. Мы несем ответственность не только за имидж своих стран в мире, но и за продвижение диалога, взаимопонимания и сотрудничества“, – сказала Науседене.
По словам первой леди Литвы, особенно важно подчеркнуть значение деятельности супругов глав государств и показать, что эта работа способствует как повышению узнаваемости страны, так и ее представительству на международной арене. Диана Науседене отметила, что инициативы первых леди и джентльменов укрепляют связи между государствами и формируют их позитивный имидж в мире.
Науседене также выразила благодарность первой леди Польши Агате Корнхаузер-Дуде за особое внимание к Литве и содержательное сотрудничество.
„Я признательна за постоянные усилия первой леди Польши и ее команды по укреплению сотрудничества между Литвой и Польшей. Мы особенно ценим наши совместные визиты в литовские школы в Польше и польские учебные заведения в Литве, а также в детские дневные центры и дома опеки. Такие инициативы способствуют укреплению подлинного духа партнерства и дружбы между нашими народами“, - цитируется в сообщении Науседене.