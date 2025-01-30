Науседа выразил соболезнование жертвам авиакатастрофы в США: ужасные новости из Вашингтона

„Ужасные новости из Вашингтона. Мои мысли и молитвы с жертвами аварии и их семьями“, - написал Г. Науседа в социальной сети X.

„Литва поддерживает Соединенные Штаты Америки (США) в этот темный час“, - добавил он.

В среду вечером по местному времени недалеко от национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне региональный пассажирский самолет American Airlines в воздухе столкнулся с военным вертолетом США. Пассажирский самолет упал в реку Потомак в Вашингтоне.