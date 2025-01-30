2025.01.30 10:28

Науседа выразил соболезнование жертвам авиакатастрофы в США: ужасные новости из Вашингтона

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Президент Гитанас Науседа выразил соболезнования жертвам авиакатастрофы в Вашингтоне и их семьям.

„Ужасные новости из Вашингтона. Мои мысли и молитвы с жертвами аварии и их семьями“, - написал Г. Науседа в социальной сети X.

„Литва поддерживает Соединенные Штаты Америки (США) в этот темный час“, - добавил он.

В среду вечером по местному времени недалеко от национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне региональный пассажирский самолет American Airlines в воздухе столкнулся с военным вертолетом США. Пассажирский самолет упал в реку Потомак в Вашингтоне.

American Airlines сообщила, что на борту пассажирского самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В заявлении авиакомпании говорится, что самолет выполнял рейс 5342 из города Уичита в Канзасе. Столкновение произошло на подлете к взлетно-посадочной полосе в национальном аэропорту имени Рейгана. В военном вертолете находились трое военных.

Катастрофа произошла в среду в 21 час. по местному времени. Федеральное управление гражданской авиации распорядилось приостановить все полеты в Аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне.

Полиция сообщила, что в операции на реке Потомак участвуют пожарные катера. Полиция Вашингтона заявила, что „на данный момент нет подтвержденной информации о жертвах“.

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