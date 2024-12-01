Науседа в телефонном разговоре с президентом Грузии: мы осуждаем любое применение силы против жителей страны

„Мы твердо поддерживаем стремление жителей Грузии к евроинтеграции и обязательства придерживаться демократических ценностей. Решения нынешнего правительства страны не отвечают ожиданиям президента и большой части грузинского общества“, – сказал Науседа.
„Мы осуждаем любое применение силы против жителей Грузии и их задержания и призываем правительство немедленно прекратить такие действия“, – акцентировал он.
Президентская служба сообщила, что во время беседы глава Литвы повторил, что парламентские выборы, которые состоялись в октябре этого года в Грузии нельзя назвать полностью свободными и честными. Поэтому, по его словам, необходимо провести независимое международное расследование нарушений, давления и запугивания в отношении избирателей.
Науседа подчеркнул, что Литва твердо поддерживает призыв Европарламента провести в Грузии новые парламентские выборы.
Ранее сообщалось, что премьер страны Ираклий Кобахидзе, представляющий партию „Грузинская мечта“, на этой неделе объявил, что Грузия до конца 2028 года не будет вести переговоры о членстве в ЕС.
После этого в Грузии поднялась волна протестов. Представители правоохраны силой разгоняют протестующих, применяя водометы и резиновые пули. Сотни участников протестов были арестованы.
В субботу в знак протеста против решения властей Грузии с поста ушла посол этой страны в Литве Саломе Шапакидзе. В тот же вечер в социальных сетях появилась и информация об отставке посла Грузии в США Давида Залкалиани.
Статус кандидата в ЕС Грузия вместе с Украиной и Молдовой получила в декабре 2023 года.