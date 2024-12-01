Науседа в телефонном разговоре с президентом Грузии: мы осуждаем любое применение силы против жителей страны

„Мы твердо поддерживаем стремление жителей Грузии к евроинтеграции и обязательства придерживаться демократических ценностей. Решения нынешнего правительства страны не отвечают ожиданиям президента и большой части грузинского общества“, – сказал Науседа.

„Мы осуждаем любое применение силы против жителей Грузии и их задержания и призываем правительство немедленно прекратить такие действия“, – акцентировал он.

Президентская служба сообщила, что во время беседы глава Литвы повторил, что парламентские выборы, которые состоялись в октябре этого года в Грузии нельзя назвать полностью свободными и честными. Поэтому, по его словам, необходимо провести независимое международное расследование нарушений, давления и запугивания в отношении избирателей.