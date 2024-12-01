2024.12.01 22:36

Науседа в телефонном разговоре с президентом Грузии: мы осуждаем любое применение силы против жителей страны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Salome Zurabišvili ir Gitanas Nausėda
Salome Zurabišvili ir Gitanas Nausėda
ФОТО: Delfi

Президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре с президентом Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнул, что Литва с обеспокоенностью следит ситуацией в Грузии и решением правительства страны на 4 года отложить процесс вступления в Евросоюз.

„Мы твердо поддерживаем стремление жителей Грузии к евроинтеграции и обязательства придерживаться демократических ценностей. Решения нынешнего правительства страны не отвечают ожиданиям президента и большой части грузинского общества“, – сказал Науседа.

„Мы осуждаем любое применение силы против жителей Грузии и их задержания и призываем правительство немедленно прекратить такие действия“, – акцентировал он.

Президентская служба сообщила, что во время беседы глава Литвы повторил, что парламентские выборы, которые состоялись в октябре этого года в Грузии нельзя назвать полностью свободными и честными. Поэтому, по его словам, необходимо провести независимое международное расследование нарушений, давления и запугивания в отношении избирателей.

Sakartvelo prezidentė Salome Zurabišvili

Науседа подчеркнул, что Литва твердо поддерживает призыв Европарламента провести в Грузии новые парламентские выборы.

Ранее сообщалось, что премьер страны Ираклий Кобахидзе, представляющий партию „Грузинская мечта“, на этой неделе объявил, что Грузия до конца 2028 года не будет вести переговоры о членстве в ЕС.

После этого в Грузии поднялась волна протестов. Представители правоохраны силой разгоняют протестующих, применяя водометы и резиновые пули. Сотни участников протестов были арестованы.

В субботу в знак протеста против решения властей Грузии с поста ушла посол этой страны в Литве Саломе Шапакидзе. В тот же вечер в социальных сетях появилась и информация об отставке посла Грузии в США Давида Залкалиани.

Статус кандидата в ЕС Грузия вместе с Украиной и Молдовой получила в декабре 2023 года.

Proeuropietiški protestai Tbilisyje

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