Науседа в Париже: Россия есть и останется экзистенциальной угрозой даже после завершения мирных переговоров

На встрече литовский лидер приветствовал усилия Франции и Великобритании по обеспечению устойчивого и долгосрочного мира в Украине, а также подчеркнул, что речь идет не только об Украине, но и всей трансатлантической безопасности. По словам главы государства, усиление вооруженных сил Украины и дальнейшее оказание военной помощи является важнейшим элементом сдерживания России.

„Любое соглашение о перемирии должно сопровождаться сильными гарантиями безопасности для Украины. Необходимо обеспечить эффективный мониторинг перемирия и механизмы проверки нарушений, включая определение ответственности“, – добавил он.

„Переговоры на выгодных для России условиях означали бы прямую угрозу европейской архитектуре безопасности. Россия есть и останется экзистенциальной угрозой даже после завершения мирных переговоров“, – заявил глава страны-участницы „Коалиции желающих“ в Париже.

„Украинской армии необходима техника здесь и сейчас, в том числе закупки непосредственно у украинского оборонпрома. Любые договоренности, за которыми не будет стоять размещение сил по обеспечению безопасности в Украине, будут нарушены Кремлем. Теперь Европа должна воплотить это в жизнь. Давайте сделаем это срочно“, – призвал Г. Науседа.

Э. Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили с инициативой создания так называемой „Коалиции желающих“, к которой присоединились бы страны, готовые направить войска в миротворческую миссию в случае заключения мирного договора между Россией и Украиной.