Науседа в Пабраде: спасательная операция может занять время, но мы все еще надеемся на чудо

„Меня проинформировали о ходе работ, и что я хотел бы особо отметить, так это то, что все службы, все учреждения работают рука об руку, плечом к плечу. Они не только выполняют работу, но и стараются сделать ее как можно быстрее. Однако ситуация совершенно уникальная – вы видите, какие здесь установлены естественные ловушки и насколько сложно проводить спасательные работы“, - сообщил журналистам в пятницу Г. Науседа, прибывший на место происшествия на Пабрадском полигоне.
„Меня информировали о ходе работ. (...) В настоящее время Служба внутреннего водного транспорта направляет свой земленасос, мы пытаемся оценить, какая прочность троса понадобится, чтобы, учитывая не только вес транспортного средства, но и сопротивление ила, можно было бы его (бронетранспортер – ELTA) вытащить. Всё это займет время. Однако это, наверное, еще раз показывает, как в таких обстоятельствах нужно сохранять солидарность“, - подчеркнул он.
По словам главы государства, со стороны стран НАТО ощущается особенная поддержка.
„Вчера я был с визитом в Париже, и многие лидеры – премьеры, президенты – подходили ко мне не для того, чтобы выразить соболезнования, потому что мы всё еще ищем и всё еще надеемся на чудо. Но, прежде всего, чтобы выразить солидарность, что они готовы помочь в случае необходимости“, - сказал глава Литвы, выразив благодарность соседней Польше, которая направляет на Пабрадский полигон группу солдат и инженерную технику.
„Такие минуты, такие обстоятельства, пожалуй, только подтверждают, насколько мы сильны, когда мы вместе, когда мы в альянсе НАТО и чувствуем поддержку наших друзей“, - подчеркнул Г. Науседа.
Пока контактов с лидерами США не было
На вопрос, контактировал ли он с лидерами Соединенных Штатов Америки (США), Г. Науседа ответил, что представители этих союзников не присутствовали во время его визита в Париж.
„В Париже не было представителей США, но слова, сказанные послом США в Литве, действительно очень важны для меня. Для меня очень важно, что официальные лица США отметили, что Литва делает всё, чтобы операция прошла и быстрее, и успешнее, что они очень благодарны нам за наш вклад и за нашу работу. Мы все понимаем, что некоторых катастроф просто невозможно избежать. Это неотъемлемая часть жизни“, - сказал глава Литвы.
„Однако в таких обстоятельствах важно видеть, что такие бедствия не ослабляют и не пугают нас, а укрепляют. Это, наверное, самое главное. Я в своем сердце и мыслях остаюсь с родственниками солдат и все еще надеюсь на чудо, хотя многие скептики скажут, что в этих обстоятельствах надеяться не на что“, - сказал он.
Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules.
Посольство США сообщило, что пропавшие без вести являются военнослужащими 1-й и 3-й пехотных дивизий. Инцидент произошел во время плановых тактических учений.Литовские власти утверждают, что в настоящее время отрабатываются все версии относительно судьбы солдат – их тела не найдены.
В среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских солдат в Литве, однако вскоре его представитель уточнила эту информацию, заверив, что глава Альянса говорил о „появляющихся новостных сообщениях“, но не подтвердил факт гибели.
По данным Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM), в настоящее время в Европе размещено около 78 тыс. американских военнослужащих, из них около 37 тыс. – в Германии.
В Литве размещена боевая группа батальона ротационных сил США.