2025.03.28 11:14

Науседа в Пабраде: спасательная операция может занять время, но мы все еще надеемся на чудо

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA

Пока продолжаются поиски четырех солдат США, пропавших без вести во вторник, президент страны Гитанас Науседа говорит, что всё еще надеется на чудо, хотя, по словам лидера страны, спасательная операция может занять время.

„Меня проинформировали о ходе работ, и что я хотел бы особо отметить, так это то, что все службы, все учреждения работают рука об руку, плечом к плечу. Они не только выполняют работу, но и стараются сделать ее как можно быстрее. Однако ситуация совершенно уникальная – вы видите, какие здесь установлены естественные ловушки и насколько сложно проводить спасательные работы“, - сообщил журналистам в пятницу Г. Науседа, прибывший на место происшествия на Пабрадском полигоне.

„Меня информировали о ходе работ. (...) В настоящее время Служба внутреннего водного транспорта направляет свой земленасос, мы пытаемся оценить, какая прочность троса понадобится, чтобы, учитывая не только вес транспортного средства, но и сопротивление ила, можно было бы его (бронетранспортер – ELTA) вытащить. Всё это займет время. Однако это, наверное, еще раз показывает, как в таких обстоятельствах нужно сохранять солидарность“, - подчеркнул он.

По словам главы государства, со стороны стран НАТО ощущается особенная поддержка.

„Вчера я был с визитом в Париже, и многие лидеры – премьеры, президенты – подходили ко мне не для того, чтобы выразить соболезнования, потому что мы всё еще ищем и всё еще надеемся на чудо. Но, прежде всего, чтобы выразить солидарность, что они готовы помочь в случае необходимости“, - сказал глава Литвы, выразив благодарность соседней Польше, которая направляет на Пабрадский полигон группу солдат и инженерную технику.

„Такие минуты, такие обстоятельства, пожалуй, только подтверждают, насколько мы сильны, когда мы вместе, когда мы в альянсе НАТО и чувствуем поддержку наших друзей“, - подчеркнул Г. Науседа.

Пока контактов с лидерами США не было

На вопрос, контактировал ли он с лидерами Соединенных Штатов Америки (США), Г. Науседа ответил, что представители этих союзников не присутствовали во время его визита в Париж.

„В Париже не было представителей США, но слова, сказанные послом США в Литве, действительно очень важны для меня. Для меня очень важно, что официальные лица США отметили, что Литва делает всё, чтобы операция прошла и быстрее, и успешнее, что они очень благодарны нам за наш вклад и за нашу работу. Мы все понимаем, что некоторых катастроф просто невозможно избежать. Это неотъемлемая часть жизни“, - сказал глава Литвы.

„Однако в таких обстоятельствах важно видеть, что такие бедствия не ослабляют и не пугают нас, а укрепляют. Это, наверное, самое главное. Я в своем сердце и мыслях остаюсь с родственниками солдат и все еще надеюсь на чудо, хотя многие скептики скажут, что в этих обстоятельствах надеяться не на что“, - сказал он.

Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.

В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules.

Посольство США сообщило, что пропавшие без вести являются военнослужащими 1-й и 3-й пехотных дивизий. Инцидент произошел во время плановых тактических учений.Литовские власти утверждают, что в настоящее время отрабатываются все версии относительно судьбы солдат – их тела не найдены.

В среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских солдат в Литве, однако вскоре его представитель уточнила эту информацию, заверив, что глава Альянса говорил о „появляющихся новостных сообщениях“, но не подтвердил факт гибели.

По данным Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM), в настоящее время в Европе размещено около 78 тыс. американских военнослужащих, из них около 37 тыс. – в Германии.

В Литве размещена боевая группа батальона ротационных сил США.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии