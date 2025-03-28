Науседа в Пабраде: спасательная операция может занять время, но мы все еще надеемся на чудо

„Меня информировали о ходе работ. (...) В настоящее время Служба внутреннего водного транспорта направляет свой земленасос, мы пытаемся оценить, какая прочность троса понадобится, чтобы, учитывая не только вес транспортного средства, но и сопротивление ила, можно было бы его (бронетранспортер – ELTA) вытащить. Всё это займет время. Однако это, наверное, еще раз показывает, как в таких обстоятельствах нужно сохранять солидарность“, - подчеркнул он.

„Меня проинформировали о ходе работ, и что я хотел бы особо отметить, так это то, что все службы, все учреждения работают рука об руку, плечом к плечу. Они не только выполняют работу, но и стараются сделать ее как можно быстрее. Однако ситуация совершенно уникальная – вы видите, какие здесь установлены естественные ловушки и насколько сложно проводить спасательные работы“, - сообщил журналистам в пятницу Г. Науседа, прибывший на место происшествия на Пабрадском полигоне.

„Такие минуты, такие обстоятельства, пожалуй, только подтверждают, насколько мы сильны, когда мы вместе, когда мы в альянсе НАТО и чувствуем поддержку наших друзей“, - подчеркнул Г. Науседа.

„Вчера я был с визитом в Париже, и многие лидеры – премьеры, президенты – подходили ко мне не для того, чтобы выразить соболезнования, потому что мы всё еще ищем и всё еще надеемся на чудо. Но, прежде всего, чтобы выразить солидарность, что они готовы помочь в случае необходимости“, - сказал глава Литвы, выразив благодарность соседней Польше, которая направляет на Пабрадский полигон группу солдат и инженерную технику.

На вопрос, контактировал ли он с лидерами Соединенных Штатов Америки (США), Г. Науседа ответил, что представители этих союзников не присутствовали во время его визита в Париж.

„В Париже не было представителей США, но слова, сказанные послом США в Литве, действительно очень важны для меня. Для меня очень важно, что официальные лица США отметили, что Литва делает всё, чтобы операция прошла и быстрее, и успешнее, что они очень благодарны нам за наш вклад и за нашу работу. Мы все понимаем, что некоторых катастроф просто невозможно избежать. Это неотъемлемая часть жизни“, - сказал глава Литвы.