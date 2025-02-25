Науседа в Киеве: Наша цель – положить конец российской агрессии

Лидеры стран NB8 обязались оказывать Украине еще больше поддержки, включая противовоздушную оборону и боеприпасы, а также инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Страны Северной Европы и Балтии также обязались вооружить и обучить подразделение размером с бригаду. Лидеры государств подчеркнули свою решимость продолжать оказывать максимальное давление на Россию, в том числе посредством санкций и мер против теневого флота, с целью ослабления России и ее военной машины. Лидеры подчеркнули, что справедливый и прочный мир невозможен без привлечения России к ответственности за международные преступления.