Науседа в Киеве: Наша цель – положить конец российской агрессии

На встрече лидеры стран Северной Европы и Балтии решительно осудили незаконное, ничем не спровоцированное военное вторжение России в Украину и подтвердили свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.
„Наш главный приоритет сегодня – укрепление Украины и обеспечение активного участия Украины и Европы в переговорах по достижению справедливого и прочного мира. Цель – положить конец российской агрессии, а не просто добиться временного прекращения огня“, – отметил глава Литвы.
Президент еще раз подчеркнул, что наилучшим способом обеспечения долгосрочных гарантий безопасности Украины является ее членство в НАТО.
Лидеры стран NB8 обязались оказывать Украине еще больше поддержки, включая противовоздушную оборону и боеприпасы, а также инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Страны Северной Европы и Балтии также обязались вооружить и обучить подразделение размером с бригаду. Лидеры государств подчеркнули свою решимость продолжать оказывать максимальное давление на Россию, в том числе посредством санкций и мер против теневого флота, с целью ослабления России и ее военной машины. Лидеры подчеркнули, что справедливый и прочный мир невозможен без привлечения России к ответственности за международные преступления.
Как указывает Президентура, страны NB8 занимают второе место после США по объему военной помощи Украине, предоставив свыше 26 млрд евро.
Лидеры стран Северной Европы и Балтии подтвердили президенту В. Зеленскому поддержку членства Украины в ЕС.
Во время встречи Г. Науседа выразил обеспокоенность давлением, оказываемым с целью проведения выборов в Украине в условиях войны, особенно с учетом гибридного воздействия и риска дестабилизации внутренней ситуации.
Лидеры стран Северной Европы и Балтии закрепили свою позицию в совместном заявлении.