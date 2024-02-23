Науседа уточнил приглашение избирателям: за кофе они заплатят сами

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

Президент Гитанас Науседа, оказавшийся в центре внимания Главной избирательной комиссии (ГИК) из-за приглашения избирателей на чашку кофе, уточнил свое предложение. Глава государства указал, что пришедшим на встречу жителям придется самим заплатить за кофе. Это, по мнению Г. Науседы, делается во избежание нарушения положений Избирательного кодекса, запрещающих подкуп избирателей подарками за голосование, в том числе в период сбора подписей.

"Во избежание нарушения положений Избирательного кодекса Литовской Республики и дополнительной рабочей нагрузки на Главную избирательную комиссию, уточняю свой пост: подписавшихся за меня приглашу на встречу в кафе в нерабочее время. За кофе (чай) каждый участник беседы заплатит лично", – сообщил в пятницу глава государства в личном аккаунте в Facebook.

"Буду признателен, если меня как кандидата не лишат возможности встречаться и общаться с поддерживающими меня людьми", – добавил Г. Науседа.

В четверг баллотирующийся на второй срок глава государства поделился в социальной сети Facebook приглашением подписаться за него как за кандидата в президенты и пообещал попить кофе с определенной частью подписавшихся. Однако предложение президента Г. Науседы, баллотирующегося на второй срок, попало в поле зрения ГИК после обращения жителей.

Как указала ГИК, получив жалобы, в тот же день она направила Г. Науседе напоминание о том, что Избирательный кодекс запрещает подкуп избирателей подарками за голосование, в том числе в период сбора подписей.

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