Науседа уточнил приглашение избирателям: за кофе они заплатят сами

"Во избежание нарушения положений Избирательного кодекса Литовской Республики и дополнительной рабочей нагрузки на Главную избирательную комиссию, уточняю свой пост: подписавшихся за меня приглашу на встречу в кафе в нерабочее время. За кофе (чай) каждый участник беседы заплатит лично", – сообщил в пятницу глава государства в личном аккаунте в Facebook.

"Буду признателен, если меня как кандидата не лишат возможности встречаться и общаться с поддерживающими меня людьми", – добавил Г. Науседа.

В четверг баллотирующийся на второй срок глава государства поделился в социальной сети Facebook приглашением подписаться за него как за кандидата в президенты и пообещал попить кофе с определенной частью подписавшихся. Однако предложение президента Г. Науседы, баллотирующегося на второй срок, попало в поле зрения ГИК после обращения жителей.