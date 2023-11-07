Науседа: Украина должна остаться важнейшим внешнеполитическим приоритетом Литвы

В беседе с дипломатами лидер государства заявил, что международная ситуация стремительно ухудшается, мир все больше охватывает нестабильность, а на смену международному праву и дипломатии все чаще приходит грубая сила.
По словам президента, в последнее время растет количество очагов агрессии и военных конфликтов, а фактор внезапности начинает доминировать в международных процессах.
Глава государства подчеркнул, что эти тенденции сулят еще большие вызовы Литве и ее дипломатической позиции в мире, поэтому дипломатическая служба должна быть готова работать в условиях геополитической неопределенности.
По мнению президента, новые конфликты, вспыхивающие в различных частях мира, отвлекают внимание международного сообщества от российской войны в Украине и в целом от агрессивных намерений России в сфере внешней политики.
"Значение Украины для нас было, есть и будет экзистенциальным. И все усилия дипломатической службы должны быть сосредоточены на этом приоритете. Усталость от войны нельзя допустить, несмотря ни на что. Мы по-прежнему должны последовательно мобилизовать всестороннюю международную поддержку Украины, поднимать вопросы ответственности России за агрессию и военные преступления, а также сохранять евроатлантическую перспективу Украины в международной повестке дня", – заявил глава государства.
В своем выступлении президент подчеркнул важность развития трансатлантических отношений и эффективного функционирования НАТО и ЕС, необходимость совместной работы с союзниками и партнерами для защиты демократических ценностей и международного порядка, основанного на правилах.
Глава государства поблагодарил дипломатов за их вклад в успешную организацию саммита НАТО в Вильнюсе, и заявил, что сейчас необходимо сосредоточиться на реализации важных решений, принятых в Вильнюсе, и приступить к серьезной подготовке к саммиту НАТО в Вашингтоне.
Президент также подчеркнул, что сегодня, как никогда, дипломатической службе необходимо действовать сосредоточенно, мудро и рационально.