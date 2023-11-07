Науседа: Украина должна остаться важнейшим внешнеполитическим приоритетом Литвы

В беседе с дипломатами лидер государства заявил, что международная ситуация стремительно ухудшается, мир все больше охватывает нестабильность, а на смену международному праву и дипломатии все чаще приходит грубая сила.

По словам президента, в последнее время растет количество очагов агрессии и военных конфликтов, а фактор внезапности начинает доминировать в международных процессах.

Глава государства подчеркнул, что эти тенденции сулят еще большие вызовы Литве и ее дипломатической позиции в мире, поэтому дипломатическая служба должна быть готова работать в условиях геополитической неопределенности.

По мнению президента, новые конфликты, вспыхивающие в различных частях мира, отвлекают внимание международного сообщества от российской войны в Украине и в целом от агрессивных намерений России в сфере внешней политики.