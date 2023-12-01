Науседа с президентом Польши и Латвии отказались фотографироваться с Лукашенко

 
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Putino pakaliko Lukašenkos valdomos Baltarusijos valstybinės institucijos sulaukė programišių atakų.
Putino pakaliko Lukašenkos valdomos Baltarusijos valstybinės institucijos sulaukė programišių atakų.
ФОТО: Scanpix

Президент Литвы Гитанас Науседа отказался фотографироваться для общей фотографии вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко 1 декабря в Дубае на конференции ООН об изменении климата. По словам главы Литвы - этот семейная фотография, а Лукашенко не является членом семьи.

"Это так называемая семейная фотография. Лукашенко не является членом семьи, к которой мы хотели бы относиться", – передала пресс-служба президента слова главы страны.

Он считает, что стоят плечом к плечу с Лукашенко - это лицемерие: "Было бы лицемерием стоять плечом к плечу с главой страны, представляющей собой плацдарм для российской агрессии против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее и изменение климата.

"Белорусский режим участвует в уничтожении будущего мира и вместе с Россией в ответе за то, что происходит в Украине – от гибели людей до катастрофического влияния на климат".

На общем фото нет не только Науседы, но также главы Польши Анджея Дуды и президента Латвии Эдгара Ринкевича, сообщает BNS.

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