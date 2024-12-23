2024.12.23 12:59

Науседа раскритиковал визит премьера Словакии в Москву: это – не путь Литвы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį Kremliuje susitiko su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį Kremliuje susitiko su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico
ФОТО: Gavriil Grigorov | Scanpix

Президент Гитанас Науседа критически высказался о визите премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, где обсуждались вопросы транзита газа. Как пишет Г. Науседа в своем аккаунте в социальной сети X, такое решение Р. Фицо противоречит выбранной политике Литвы.

„Насколько дешева ваша любовь?“ – пишет в понедельник в социальной сети X Г. Науседа.

„Это – не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость и реальные рыночные цены без каких-либо политических обязательств“, – подчеркнул глава страны.

В воскресенье президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Словакии Робертом Фицо – одним из немногих европейских лидеров, с которыми он поддерживает дружеские отношения.

О визите Р. Фицо, чья страна является членом НАТО и Евросоюза, в Москву заранее не сообщалось. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не сообщил подробностей переговоров, лишь упомянув, что речь, „возможно“, пойдет о поставках российского газа.

После того как в этом году Украина заявила о не продлении истекающего 31 декабря контракта на транзит российского газа через ее территорию, Словакия и Венгрия, которые зависят от российского газа, выразили обеспокоенность перспективой потери поставок.

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