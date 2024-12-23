Науседа раскритиковал визит премьера Словакии в Москву: это – не путь Литвы

„Насколько дешева ваша любовь?“ – пишет в понедельник в социальной сети X Г. Науседа.
„Это – не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость и реальные рыночные цены без каких-либо политических обязательств“, – подчеркнул глава страны.
В воскресенье президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Словакии Робертом Фицо – одним из немногих европейских лидеров, с которыми он поддерживает дружеские отношения.
О визите Р. Фицо, чья страна является членом НАТО и Евросоюза, в Москву заранее не сообщалось. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не сообщил подробностей переговоров, лишь упомянув, что речь, „возможно“, пойдет о поставках российского газа.
После того как в этом году Украина заявила о не продлении истекающего 31 декабря контракта на транзит российского газа через ее территорию, Словакия и Венгрия, которые зависят от российского газа, выразили обеспокоенность перспективой потери поставок.