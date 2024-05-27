Науседа раскритиковал предложение об ограничении количества сроков полномочий президента до одного

"Не думаю, что сейчас самое подходящее время для рассмотрения таких достаточно ключевых аспектов Конституции. На мой взгляд, два срока полномочий президента дают ему возможность сильнее прочувствовать свой первый срок и изо всех сил взяться за работу во второй срок", – заявил Науседа на пресс-конференции в понедельник.

"Период моего обучения был достаточно коротким и достаточно сложным, потому что времени учиться не было, и мне пришлось столкнуться сразу с пандемией, миграцией и обострением вопросов безопасности. Однако сегодня я чувствую себя совершенно спокойно, совершенно твердо во всех отношениях. Я знаю, что нужно делать, знаю, как это делать, как сотрудничать с другими политическими силами. Теми, кто желает сотрудничать. Этот опыт, который я приобрел во время своего первого срока, мне очень пригодится во время второго", – подчеркнул президент.