2024.11.14 13:30

Науседа призвал депутатов сосредоточиться на работе в Сейме, а не в соцсетях

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Президент Гитанас Науседа, выступив в четверг перед новоизбранным Сеймом и отметив активность парламентариев в социальных сетях, не стал уточнять, кому из новоиспеченных депутатов были адресованы эти слова. По его словам, каждый депутат Сейма должен направить свою энергию на работу, связанную с его обязанностями.

„Я не настолько хорошо осведомлен об их активности (политиков, которые будут работать в новом Сейме – ELTA) в социальных сетях, чтобы перечислить поименно тех, кто особенно отличился“, – пояснил Г. Науседа журналистам в Сейме в четверг.

„Мы все, наверное, прекрасно понимаем, что у нас в сутках есть 24 часа и за это время, если посвящаешь свою активность и энергию одному делу, остается меньше энергии на другие дела. Поэтому хочу, чтобы больше этой энергии оставалось на то, ради чего их избрал народ Литвы“, – подчеркнул он.

В четверг, обращаясь к новоизбранному Сейму, собравшемуся на свое первое заседание, президент отметил, что консенсус следует искать не в соцсетях, а в парламенте.

„Парламент издавна является местом продуктивного обмена мнениями и поиска консенсуса. Отныне не социальные сети, а здание Сейма — ваше рабочее место. Не „лайки“, а принятые решения с сегодняшнего дня являются мерилом оценки результатов вашей работы“, – сказал он в своем выступлении.

ELTA напоминает, что в четверг на свое первое заседание собрался Сейм созыва 2024–2028 гг. В четверг вечером политики, приступившие к работе в парламенте, должны принять решение о новом спикере Сейма – правящая коалиция выдвигает на этот пост кандидатуру Саулюса Сквернялиса, председателя союза демократов „Во имя Литвы“.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии