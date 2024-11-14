Науседа призвал депутатов сосредоточиться на работе в Сейме, а не в соцсетях

„Я не настолько хорошо осведомлен об их активности (политиков, которые будут работать в новом Сейме – ELTA) в социальных сетях, чтобы перечислить поименно тех, кто особенно отличился“, – пояснил Г. Науседа журналистам в Сейме в четверг.
„Мы все, наверное, прекрасно понимаем, что у нас в сутках есть 24 часа и за это время, если посвящаешь свою активность и энергию одному делу, остается меньше энергии на другие дела. Поэтому хочу, чтобы больше этой энергии оставалось на то, ради чего их избрал народ Литвы“, – подчеркнул он.
В четверг, обращаясь к новоизбранному Сейму, собравшемуся на свое первое заседание, президент отметил, что консенсус следует искать не в соцсетях, а в парламенте.
„Парламент издавна является местом продуктивного обмена мнениями и поиска консенсуса. Отныне не социальные сети, а здание Сейма — ваше рабочее место. Не „лайки“, а принятые решения с сегодняшнего дня являются мерилом оценки результатов вашей работы“, – сказал он в своем выступлении.
ELTA напоминает, что в четверг на свое первое заседание собрался Сейм созыва 2024–2028 гг. В четверг вечером политики, приступившие к работе в парламенте, должны принять решение о новом спикере Сейма – правящая коалиция выдвигает на этот пост кандидатуру Саулюса Сквернялиса, председателя союза демократов „Во имя Литвы“.