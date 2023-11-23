Науседа поздравил военнослужащих, присягнувших защищать Литву

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа принял участие в праздновании Дня Литовской армии и церемонии принесения присяги военнослужащими при обязательной начальной военной службе. Более 150 военнослужащих присягнули защищать страну.

"Данная вами сегодня священная клятва служить Родине, является важным событием не только для вас, ваших родственников, но и для всего государства. (...) Будьте решительны, упорны и едины!", - сказал президент, поздравляя военнослужащих.

Глава страны также отметил, что Литовская армия, которая 105 лет назад встала на защиту независимости и государственности страны, сегодня готова справляться со всеми возникающими вызовами.

По его словам, безопасность Литвы и всего региона еще больше укрепили решения, принятые на состоявшемся летом в Вильнюсе саммите НАТО, такие, как ротационная противовоздушная оборона и усиление восточного крыла Альянса.

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