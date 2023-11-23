Науседа поздравил военнослужащих, присягнувших защищать Литву

"Данная вами сегодня священная клятва служить Родине, является важным событием не только для вас, ваших родственников, но и для всего государства. (...) Будьте решительны, упорны и едины!", - сказал президент, поздравляя военнослужащих.
Глава страны также отметил, что Литовская армия, которая 105 лет назад встала на защиту независимости и государственности страны, сегодня готова справляться со всеми возникающими вызовами.
По его словам, безопасность Литвы и всего региона еще больше укрепили решения, принятые на состоявшемся летом в Вильнюсе саммите НАТО, такие, как ротационная противовоздушная оборона и усиление восточного крыла Альянса.