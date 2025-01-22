2025.01.22 11:11

Науседа поздравил Трампа: Литва и впредь будет твердым и надежным союзником США

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Во вторник глава государства Гитанас Науседа в письме от имени народа Литвы поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность 47-го президента США.

„Литва и впредь будет твердым и надежным союзником США. Готовая работать вместе с США для достижения устойчивого и справедливого мира во всем мире, в том числе и в Украине, страна в период 2026–2030 годов будет выделят до 6 проц. ВВП на оборону. Это создаст еще лучшие условия для размещения союзных сил в Литве, в том числе батальона ротационных сил США, а также для развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности и закупок вооружений“, – отмечает президент.

В своем поздравлении новому главе США, Г. Науседа пожелал ему успехов и сил в дальнейшей работе на благо народа США и всего свободного мира.

В понедельник состоялась инаугурация 47-ого президента США Д. Трампа. Церемония прошла в ротонде Капитолия из-за очень холодной погоды. Одновременно был приведен к присяге новый вице-президент Джей Ди Вэнс.

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