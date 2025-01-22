Науседа поздравил Трампа: Литва и впредь будет твердым и надежным союзником США

„Литва и впредь будет твердым и надежным союзником США. Готовая работать вместе с США для достижения устойчивого и справедливого мира во всем мире, в том числе и в Украине, страна в период 2026–2030 годов будет выделят до 6 проц. ВВП на оборону. Это создаст еще лучшие условия для размещения союзных сил в Литве, в том числе батальона ротационных сил США, а также для развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности и закупок вооружений“, – отмечает президент.