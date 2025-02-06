Науседа поддержал бы обновление оборонного соглашения, если этого пожелают парламентские партии

„Система национальной обороны и Литовская армия на недавнем заседании Государственного совета обороны выразили свои потребности в формировании национальной дивизии. Если политические партии, представленные в Сейме, будут видеть необходимость в пересмотре и обновлении своего соглашения в этом контексте, президент поддержит такую инициативу“, - утверждается в ответе Группа по вопросам коммуникации службы президента.
„Для президента важно, чтобы в действующем до конца 2030 года соглашении представленных в Сейме политических партий об укреплении национальной безопасности и обороны Литвы было включено обязательство по дальнейшему увеличению финансирования обороны, связанного с потребностями системы национальной обороны и Литовской армии“, - подчеркивают в администрации президента.
Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) обратились к президенту Гитанасу Науседе с просьбой инициировать обновление национального соглашения об обороне. По мнению консерваторов, учитывая отсутствие решимости у политиков правящего большинства инициировать обновление соглашения, в этом вопросе особенно важно лидерство главы страны.
Напомним, что после того, как Государственный совет обороны (ГСО) договорился в период 2026-2030 годов выделять на национальную оборону 5-6% валового внутреннего продукта (ВВП), Президиум партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) призвал социал-демократов проявить инициативу и обновить соглашение между парламентскими партиями о политике безопасности. Консерваторы предлагают, чтобы в документе был установлен четкий план того, как будут достигаться цели ГСО.