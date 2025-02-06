Науседа поддержал бы обновление оборонного соглашения, если этого пожелают парламентские партии

Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) обратились к президенту Гитанасу Науседе с просьбой инициировать обновление национального соглашения об обороне. По мнению консерваторов, учитывая отсутствие решимости у политиков правящего большинства инициировать обновление соглашения, в этом вопросе особенно важно лидерство главы страны.

Напомним, что после того, как Государственный совет обороны (ГСО) договорился в период 2026-2030 годов выделять на национальную оборону 5-6% валового внутреннего продукта (ВВП), Президиум партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) призвал социал-демократов проявить инициативу и обновить соглашение между парламентскими партиями о политике безопасности. Консерваторы предлагают, чтобы в документе был установлен четкий план того, как будут достигаться цели ГСО.